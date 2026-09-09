EBAKUNTZA

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Neurozirujau batek ebakuntza egin dio Jaume Guardeño Caja Rural-Seguros RGA taldeko txirrindulariari

Alacanteko ziklistak, apirilean, istripu larria izan zuen, entrenatzen ari zela, ibilgailu baten kontra talka egin baitzuen. Nafarroako taldeak iragarri duenez, sendatze prozesuan jarraitzen du.

Jaume Guardeño (Caja Rural)
Jaume Guardeño. Argazkia: TEAM CAJA RURAL - SEGUROS RGA.
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Neurozirujau batek ebakuntza egin dio Jaume Guardeño Caja Rural-Seguros RGA taldeko txirrindulariari, eta ebakuntza hori arrakastatsua izan da, asteazkenean, Nafarroako taldeak adierazi duenez. Alacanteko ziklistak, apirilean, istripu larria izan zuen, entrenatzen ari zela, ibilgailu baten kontra talka egin baitzuen. Caja Rural-Seguros RGAk iragarri duenez, Guardeñok sendatze prozesuan jarraitzen du.

Txirrindulariak, hala, klinikan segituko du, zehaztu du taldeak.

Txirrindularitza

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