El ciclista del Caja Rural-Seguros RGA Jaume Guardeño, intervenido por un neurocirujano

El ciclista del Caja Rural-Seguros RGA Jaume Guardeño ha sido intervenido con éxito por un neurocirujano, tal y como ha informado este miércoles el equipo navarro. El corredor alicantino, en abril, sufrió un grave accidente mientras entrenaba, al colisionar con un vehículo; según ha señalado el Caja Rural-Seguros RGA, Guardeño continúa con su proceso de neurorrehabilitación.

El corredor, así, permanece en clínica, tal y como ha apuntado su equipo.