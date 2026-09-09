El ciclista del Caja Rural-Seguros RGA Jaume Guardeño, intervenido por un neurocirujano
El ciclista del Caja Rural-Seguros RGA Jaume Guardeño ha sido intervenido con éxito por un neurocirujano, tal y como ha informado este miércoles el equipo navarro. El corredor alicantino, en abril, sufrió un grave accidente mientras entrenaba, al colisionar con un vehículo; según ha señalado el Caja Rural-Seguros RGA, Guardeño continúa con su proceso de neurorrehabilitación.
El corredor, así, permanece en clínica, tal y como ha apuntado su equipo.
Te puede interesar
Matthew Brennan no falla en Sevilla y obtiene su quinto triunfo en la Vuelta a España
Como estaba previsto, la decimoctava etapa de la 81ª edición de la carrera se ha decidido al esprint, y Brennan, una vez más, ha sido el más fuerte. La Vuelta a España mira ya a la contrarreloj del jueves, que puede ser determinante para la clasificación general final de la prueba.
Matthew Brennan sigue siendo el más rápido de la Vuelta a España, y ya lleva cuatro triunfos al esprint
El ciclista británico del Visma Lease a Bike ha ganado, este martes, la decimosexta etapa de la 81ª edición de la carrera, en Palos de la Frontera; en la clasificación general, no hay cambios, y Enric Mas continúa como líder, con 2:06 sobre Gall y 2:10 con respecto a Roglic.
Imanol Arriortua, campeón del mundo en la modalidad de tándem en Alabama
El ciclista vizcaíno de Basque Team ha ganado, guiado por su piloto Mikel Aristi, la prueba en línea del Campeonato del Mundo de ciclismo paralímpico en carretera de Huntsville. En la prueba contrarreloj, Arriortua obtuvo el quinto puesto.
Usoa Ostolaza, Igor Arrieta y Markel Beloki disputarán el Mundial de Montréal, en las pruebas en línea
La carrera femenina tendrá lugar el 26 de septiembre, sábado, en tanto que la masculina está prevista para el domingo 27.
Calendario UCI World Tour 2026 masculino y femenino
La primera competición femenina comenzará el 17 de enero, y será el Tour Down Under. Por su parte, los hombres empezarán a competir tres días después, en la misma prueba.
Van Aert firma el doblete en Córdoba bajo el calor extremo y Enric Mas conserva el liderato
Wout van Aert se ha adjudicado la decimoquinta etapa de La Vuelta tras imponerse en el esprint reducido que ha decidido la llegada a Córdoba. El ciclista belga ha sumado así su segundo triunfo en esta edición, mientras Enric Mas ha conservado el maillot rojo de líder en una jornada marcada por el calor extremo y por el recorte de urgencia del recorrido.
Brenner reina en La Pandera y Mas consolida el mallot rojo
Marco Brenner ha ganado la decimocuarta etapa de La Vuelta tras imponerse al esprint después de una larga fuga en la llegada a Sierra de la Pandera. Enric Mas, por su parte, ha dado un paso importante en la clasificación general al ampliar su ventaja sobre Primoz Roglic, que ha cedido 25 segundos respecto al balear.
Pogacar renueva hasta 2032 con el UAE y da por terminada la temporada
El ciclista esloveno, cinco veces ganador del Tour, amplia su vinculación con el conjunto emiratí y también anuncia que se centrará en recuperarse de las lesiones que se produjo por la dura caída en La Vuelta.
Wout van Aert reina en Loja y Enric Mas conserva el liderato de la Vuelta
Van Aert ha logrado su cuarta victoria en la Vuelta tras superar en un esprint entre dos al francés Valentin Paret Peintre (Soudal). Mientras, Enric Mas ha mantenido el liderato de la clasificación general pese a las ofensivas de Mattias Skjelmose.