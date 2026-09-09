Intervención
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El ciclista del Caja Rural-Seguros RGA Jaume Guardeño, intervenido por un neurocirujano

El corredor alicantino, en abril, sufrió un grave accidente mientras entrenaba, al colisionar con un vehículo. Tal y como ha informado el equipo navarro, continúa con su proceso de neurorrehabilitación.
Jaume Guardeño (Caja Rural)
Jaume Guardeño. Foto: TEAM CAJA RURAL - SEGUROS RGA.
Euskaraz irakurri: Neurozirujau batek ebakuntza egin dio Jaume Guardeño Caja Rural-Seguros RGA taldeko txirrindulariari
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista del Caja Rural-Seguros RGA Jaume Guardeño ha sido intervenido con éxito por un neurocirujano, tal y como ha informado este miércoles el equipo navarro. El corredor alicantino, en abril, sufrió un grave accidente mientras entrenaba, al colisionar con un vehículo; según ha señalado el Caja Rural-Seguros RGA, Guardeño continúa con su proceso de neurorrehabilitación.

El corredor, así, permanece en clínica, tal y como ha apuntado su equipo.

Ciclismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X