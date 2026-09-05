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Pogacarrek 2032ra arte berritu du UAEarekin, eta amaitutzat eman du denboraldia

Bost aldiz Tourra irabazi duen txirrindulari esloveniarrak Arabiar Emirerri Batuetako taldearekin duen lotura luzatu du, eta Vueltako eroriko gogorraren ondorioz izandako lesioak sendatzen zentratuko dela iragarri du.

Tadej Pgacar en La Vuelta a España.

Tadej Pogacar, Vueltan. Argazkia: Europa Press.

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Vueltan eroriko larria izan eta astebetera, Tadej Pogacar esloveniarrak 2032ra arte berritu du UAE taldearekin zuen kontratua. Aldi berean, taldeak baieztatu du txirrindularia ez dela berriro lehiatuko aurtengo denboraldian, eta, beraz, ez duela munduko txapeldun titulua berresteko aukerarik izango.

"UAE Team Emirates-XRG taldeak atsegin handiz iragartzen du Tadej Pogacarrek 2032ko denboraldiaren amaierara arte luzatu duela taldearekin zuen kontratua, horrela taldearen eta bere belaunaldiko txirrindulari garrantzitsuenetako baten arteko epe luzerako konpromisoa berretsiz", dio Arabiar Emirerri Batuetako taldearen oharrak.

Lepauztaiko ebakuntza kirurgikotik sendatzen ari den bitartean, Pogacar pozik agertu da kontratua berritu berritan. "Talde honetan nire etxean bezala sentitu naiz hasieratik. Elkarrekin hazi gara urteetan zehar, eta une zoragarriak partekatu ditugu; beraz, oso pozik nago nire kontratua 2032ra arte luzatzeagatik", adierazi du esloveniarrak.

Taldeak baieztatu duenez, Tadej Pogacar ez da berriro lehiatuko 2026an, Espainiako Vueltan izandako erorikoaren ondorioz. "Ez nuen nire denboraldia horrela bukatzea nahi. Une honetan, garrantzitsuena ondo errekuperatzea eta nire gorputzari behar duen denbora ematea da ", esan du.

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