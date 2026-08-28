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Laboral Kutxak Sandra Alonso fitxatu du datorren denboraldirako

28 urteko txirrindulari alacantarrak denboraldi baterako sinatu du euskal taldearekin, ama izan eta gero lehiaketara itzuli eta maila ona eman ondoren.

Sandra Alonso
Sandra Alonso. Argazkia: Laboral Kutxa
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Sandra Alonso Laboral Kutxa-Euskadiren eskutik itzuliko da datorren denboraldian pelotoi profesionalera. Torreviejako txirrindulariak 2025eko abenduan izan zuen haurra, eta aurten Eneicat-Be Call taldearekin lasterketetara itzuli ondoren, maila bikaina erakutsi du.

Alonso hirugarren izan zen Eibarko Sari Nagusian, brontzea Espainiako erlojupeko txapelketan eta zilarra Mediterraneoko Jokoetako erlojupekoan, joan den astean. Bere helburuen artean ditu Paris-Roubaix berriro korritzea (2022an hamargarren izan zen), eta Frantziako Tourrera itzultzea.

"Nire esperientziak amatasuna eta goi mailako kirola erabat bateragarriak direla erakusteko balio izatea espero dut", adierazi du txirrindulariak.

Alonso Laboral Kutxaren laugarren fitxaketa da datorren denboraldirako, Maier Olano, Ayala Serrano eta Maite Urteagaren ondoren.

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