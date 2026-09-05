Una semana después de su grave caída en La Vuelta, el esloveno Tadej Pogacar ha renovado su contrato con el UAE hasta 2032, al mismo tiempo que la formación ha confirmado que el quíntuple ganador del Tour de Francia no volverá a competir en la presente temporada, por lo que no optará a revalidar el título de campeón mundial.

"El equipo UAE Team Emirates-XRG se complace en anunciar que Tadej Pogacar ha extendido su contrato con el equipo hasta el final de la temporada 2032, reafirmando así el compromiso a largo plazo entre el equipo y uno de los ciclistas más destacados de su generación", dice un comunicado del conjunto emiratí.

Pogacar, quien se recupera de la intervención quirúrgica de clavícula, mostró su satisfacción por el compromiso recién renovado. "Desde el principio, en este equipo me he sentido como en mi hogar. Hemos crecido juntos a lo largo de los años y hemos compartido momentos increíbles, por lo que estoy muy feliz de extender mi contrato hasta 2032", señala Pogacar.

El equipo también confirmó que Tadej Pogacar no volverá a competir durante el resto de la temporada 2026 tras su caída en la Vuelta a España. "No es así como quería que terminara mi temporada. Ahora mismo, lo más importante es recuperarme bien y darle a mi cuerpo el tiempo que necesita", comentó el ciclista.