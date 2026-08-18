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Las autoridades portuguesas investigan cómo entró el vehículo que atropelló a Tarling en el recorrido

El relato de un portavoz de la policía ha permitido conocer nuevos detalles sobre lo ocurrido antes del atropello mortal al ciclista galés en la Volta a Portugal.

Paredes (Portugal), 15/08/2026.- The peloton holds a minute of silence at a memorial for British cyclist Finlay Tarling of NSN Development Team, before the 9th stage of the 87th Portugal Cycling Tour cycling race, a route of 142.3 km from Paredes to Mondim de Basto, Portugal, 15 August 2026. British cyclist Finlay Tarling of team NSN Development Team died in a fatal accident during the 8th stage, which was immediately neutralized as a result. (Ciclismo) EFE/EPA/NUNO VEIGA

Homenaje del pelotón de la Vuelta a Portugal a Finlay Tarling. Imagen: EFE Agencias

Euskaraz irakurri: Tarling harrapatu zuen autoa ibilbidean nola sartu zen ikertzen ari dira
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

La investigación abierta por la Fiscalía portuguesa a raíz del mortal atropello de Finlay Tarling, se centra ahora en cómo ese vehículo pudo acceder al recorrido de la prueba.

Según explicó un portavoz de la policía a la cadena portuguesa RTP, el conductor esperó a que pasara el grupo principal y, al no ver a más corredores, preguntó a varios espectadores si la carretera estaba despejada. Los espectadores, al parecer, asumieron erróneamente que no iban a pasar más participantes, por lo que el conductor obtuvo una respuesta equivocada, se incorporó al trazado y poco después chocó con Tarling.

El conductor dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas y el tribunal ha ordenado la autopsia del ciclista como parte de la investigación.

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