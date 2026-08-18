Las autoridades portuguesas investigan cómo entró el vehículo que atropelló a Tarling en el recorrido

La investigación abierta por la Fiscalía portuguesa a raíz del mortal atropello de Finlay Tarling, se centra ahora en cómo ese vehículo pudo acceder al recorrido de la prueba.

Según explicó un portavoz de la policía a la cadena portuguesa RTP, el conductor esperó a que pasara el grupo principal y, al no ver a más corredores, preguntó a varios espectadores si la carretera estaba despejada. Los espectadores, al parecer, asumieron erróneamente que no iban a pasar más participantes, por lo que el conductor obtuvo una respuesta equivocada, se incorporó al trazado y poco después chocó con Tarling.

El conductor dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas y el tribunal ha ordenado la autopsia del ciclista como parte de la investigación.