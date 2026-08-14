Finlay Tarling 19 urteko britainiarra hil da Portugalgo Voltan
Lehiaketa ematen zuen kateak, Portugalgo RTP kanalak, adierazi duenez, kontrako noranzkoan zihoan eta lasterketakoa ez zen ibilgailu batekin aurrez aurre talka egin ostean hil da.
NSN Development Team taldeko Finlay Tarling txirrindulari britainiarra hil da ostiralean, Portugalgo Voltako zortzigarren etapan parte hartzen ari zela istripu bat izan ostean.
Sareetan argitaratutako ohar batean, Voltako arduradunek esan dute 19 urteko txirrindularia "istripu larri baten ondorioz" hil dela. Bestalde lehiaketaren berri ematen ari zen Portugalgo RTP kateak adierazi duenez, kontrako noranzkoan zihoan ibilgailu batekin aurrez aurre talka egin du.
Hori dela eta, etapa bertan behera utzi dute helmugara iristeko 20 kilometro inguru falta zirenean, eta, antolatzaileen arabera, "errespetua eta dolua adierazteko, ez da podiumeko zeremonia egingo".
Zure interesekoa izan daiteke
Guillermo Thomas Silva garaile hirugarren etapan, Storheia Summiten
Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) uruguaitarrak lortu du lehen postua Arctic Raceko hirugarren etapan. Van Eetvelt (Lotto) belgikarra helmugaratu da bigarren, Silvarekin batera. Pinarello (NSN Cycling) hirugarren izan da Storheia Summiten.
Erlend Blikra norvegiarrak esprintean irabazi du Arctic Raceko bigarren etapa
Uno X Mobility taldeko Erlind Blikrak irabazi du Vesterålen-Andenes artean jokatu den Arctic Race lasterketako bigarren etapan. Norvegiarrak esprintean lortu du garaipena, Ethan Vernon (NSN Cycling) helmugaratu da bigarren, Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), berriz, hirugarren.
Lonardik irabazi du Arctic Race lasterketako lehen etapa esprintean, eta Paul Hennequin Euskalteleko txirrindulariak erorikoa izan du
Polti VisitMalta taldeko txirrindulari italiarra azkarrena izan da azken metroetan, Jason Tesson frantziarra eta Riley Pickrell kanadarra gaindituta. Azken kilometroan sartuta Paul Hennequin Euskaltel-Euskadiko txirrindulari frantziarrak eroriko gogorra izan du, hesien kontra jota. Zorionez, ez du lesio larririk, eta helmugaratu da.
Xabier Isasak irabazi du Portugalgo Itzuliaren seigarren etapa
Urretxuko txirrindulariak egun osoa ihesaldian eman du, eta Rui Oliveira portugaldarrari esprintean nagusitu zaio, bigarren talde bat gainean zuela. Gipuzkoarraren aurreneko garaipena da profesionaletan.
Jon Agirrek beste bi urterako berritu du kontratua Euskaltel-Euskadirekin
Zumaiako txirrindularia talde laranjaren erreferentzia gisa finkatu da eta 2026ko urte bikaina osatzen ari da.
2026ko Norvegiako Arctic Race lasterketako etapa guztien profilak eta ibilbideak
Norvegiako Arctic Race abuztuaren 13tik 16ra bitartean jokatuko da, eta Evenesen hasi eta Narviken amaituko da. Lau etapak zuzenean eskainiko ditu EITBk.
2026ko Espainiako Vueltako etapa guztien profilak eta ibilbideak
81. Espainiako Vuelta abuztuaren 22tik irailaren 13ra bitartean jokatuko dute, eta Monakon hasiko da eta Granadan amaitu. Lasterketa kirolakeitb.eus-en eta ETBn jarraitu ahalko duzu, egunero-egunero.
Gizonezkoen eta emakumezkoen 2026ko UCI World Tourreko egutegia
Emakumezkoen lehen proba, Down Under Tourra, urtarrilaren 17an hasiko da. Gizonezkoak hiru egun geroago hasiko dira lehiatzen, proba berean.
Volleringek, Niewiadomak eta Longo Borghinik osatu dute Frantziako Tourreko podiuma
Azken etapa erakustaldi batekin bereganatu ostean, Demi Vollering (FDJ) herbeheretarra Frantziako Tourreko podiumaren gorenera igo da, Kasia Niewiadoma (CANYON) poloniarra igo da bigarrenera, eta Elisa Longo Borghini (UAE) italiarra, berriz, hirugarrenera. Bestalde, gazte onena Antonia Niedermaier (CANYON) alemaniarra izan da, mendiko maillota Puck Pieterse (Fenix) herbeheretarrak irabazi du eta Lorena Wiebes (SD Worx) herbeheretarrak jantzi du puntuen maillota.