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“Bat, bi, hiru, lau", Remco Evenepoelek euskarari egindako keinua Donostian irabazi ondoren

Belgikarrak sare-argitalpen bat egin zuen, Donostiako klasikoan irabazi dituen aldiak euskaraz kontatuz.
GRAFCAV7078. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 01/08/2026.- El ciclista belga Remco Evenepoel ha logrado con autoridad adjudicarse este sábado la Clásica San Sebastián, la cuarta en su carrera, tras imponerse al sprint al ecuatoriano Richard Carapaz, su compañero de una escapada labrada en el último puerto de Murgil a menos de diez kilómetros de meta. EFE/Juan Herrero.
Remco Evenepoel, Donostia Klasikoaren podiumean. Argazkia: Efe.
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L. E. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Remco Evenepoel gizon zoriontsua zen larunbatean, Donostiako Klasikoa irabazi ostean. Belgikarrak garaipena lortu zuen, azken kilometroetan Richard Carapazekin lehia ederra jokatuta.

Evenepoelen laugarren garaipena izan da Donostiako lasterketa entzutetsuan eta bere sare sozialetan euskarari keinu txiki bat eginez ospatu nahi izan zuen. 

Remco Evenepoel Txirrindularitza

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