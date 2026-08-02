“Bat, bi, hiru, lau", Remco Evenepoelek euskarari egindako keinua Donostian irabazi ondoren
Remco Evenepoel gizon zoriontsua zen larunbatean, Donostiako Klasikoa irabazi ostean. Belgikarrak garaipena lortu zuen, azken kilometroetan Richard Carapazekin lehia ederra jokatuta.
Evenepoelen laugarren garaipena izan da Donostiako lasterketa entzutetsuan eta bere sare sozialetan euskarari keinu txiki bat eginez ospatu nahi izan zuen.
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Remco Evenepoel txirrindulari belgikarrak laugarrenez irabazi du Donostiako Klasikoa, esprintean Richard Carapaz ekuadortarra menderatuta. Horrela, Red Bull-BORA-Hansgrohe taldeko txirrindulariak historia egin du Donostiako Boulevardean laugarrenez txapela jantzita. Pello Bilbao, bere aldetik, bosgarren postuan helmugaratu da.
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