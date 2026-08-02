“Bat, bi, hiru, lau”, el guiño al euskera de Remco Evenepoel tras ganar en Donostia

Remco Evenepoel era este sábado un hombre feliz. El belga consiguió alzarse con la victoria en la Clásica San Sebastián después de un precioso duelo con Richard Carapaz en los últimos kilómetros.

Evenepoel sumó así su cuarta victoria en la prestigiosa carrera donostiarra y lo celebró haciendo un pequeño guiño al euskera en sus redes sociales.