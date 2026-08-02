Anécdota
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

“Bat, bi, hiru, lau”, el guiño al euskera de Remco Evenepoel tras ganar en Donostia

El belga hizo una publicación en redes contando en euskera las veces que se ha impuesto en la clásica donostiarra.
GRAFCAV7078. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 01/08/2026.- El ciclista belga Remco Evenepoel ha logrado con autoridad adjudicarse este sábado la Clásica San Sebastián, la cuarta en su carrera, tras imponerse al sprint al ecuatoriano Richard Carapaz, su compañero de una escapada labrada en el último puerto de Murgil a menos de diez kilómetros de meta. EFE/Juan Herrero.
Remco Evenepoel, en el podium de la Clásica San Sebastián. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: "Bat, bi, hiru, lau", Remco Evenepoelen euskararekiko keinua Donostian irabazi ondoren
author image

L. E. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

Remco Evenepoel era este sábado un hombre feliz. El belga consiguió alzarse con la victoria en la Clásica San Sebastián después de un precioso duelo con Richard Carapaz en los últimos kilómetros.

Evenepoel sumó así su cuarta victoria en la prestigiosa carrera donostiarra y lo celebró haciendo un pequeño guiño al euskera en sus redes sociales. 

Remco Evenepoel Ciclismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X