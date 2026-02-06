Ane Santesteban Laboral Kutxa-Euskadiren talde teknikoko kide izango da
Euskal txirrindulariak etapa berri bati ekingo dio taldearen staff-aren barruan, enbaxadore, kirol-lotura eta talentu gazteen jarraipenaren arduradun gisa hartuko duen rol estrategikoarekin.
Ane Santestebanek Laboral Kutxa-Euskadirekin lotuta jarraituko du 2026an, baina talde teknikoko kide gisa, bere esperientzia eskaintzeko eta euskal proiektuaren hazkundea indartzeko emakumezkoen txirrindularitzan.
Profesional moduan taldearen kolore moreak bi denboraldiz defendatu ondoren, Santesteban pauso bat emango du aurrera, modu ezberdin batean taldeari lotuta jarraitzeko.
Bere funtzio berrian, Santestebanek kirol zuzendaritzaren eta plantillaren arteko lotura gisa jardungo du. Bere lana txirrindularien eguneroko laguntzan oinarrituko da, gertuko ikuspegi aditu bat eskainiz, nazioarteko txirrindularitzaren elitean 17 urteko ibilbidearen ondorioz.
Bere rol berriaren zutabeetako bat gaitasuna duten gazteen jarraipena egitea izango da. Santestebanek Laboral Kutxa-Euskadiko scouting arloa gidatuko du, Euskal Herriko eta Estatuko panoraman gogor ari diren txirrindulariak atzemateko, behatzeko eta horiei laguntzeko.
Halaber, Laboral Kutxa-Euskadiko enbaxadore gisa jardungo du, taldea ekitaldi instituzional eta sozialetan ordezkatuz.
Txomin Juaristik lepauztaia hautsi du Valentziako Voltan izandako eroriko baten ondorioz
Txirrindulariari proba medikoak egin behar izan dizkiote Valentziako itzuliko lehen etapan izandako istripuaren ostean.
Arianna Fidanzak Pionera Race lasterketa irabazi du, eta Laboral Kutxa-Euskadik 9 garaipen daramatza 2026an
Txirrindulari italiarrak Laura Asencio (Ma Petite Entreprise) eta Oda Ane Gissinger (Hitec) menderatu ditu esprintean, eta ordena horretan helmugaratu dira, bigarren eta hirugarren bukatzeko. Horrenbestez, euskal taldeak 9 garaipen eskuratu ditu jada denboraldi honetan.
Caja Ruralek lehen aldiz korrituko du Frantziako Tourrean
Mugarri bat da talde nafarraren historian. Bestalde, Espainiako Vueltak Kern Pharmaren parte-hartzea baieztatu du, abuztuaren 22an hasiko den edizioan.
Caja Rural-Seguros RGAk 2026ko Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourrean parte hartuko du
Dauphine Kriteriumen izen berria da. Lasterketa ekainaren 7tik 14ra bitartean jokatuko dute.
Van't Geloofek esprintean Laboral Kutxa-Euskadiri zortzigarren garaipena eman dio El Salvadorren
Herbehereetako txirrindulariak irabazi du Grand Prix Oriente lasterketa. Tropeleko azkarrena izan da 76 kilometroko ibilbidean, Usulutan hiriko helmugan.
Paula Patiño Laboral Kutxa-Euskadi taldeko txirrindulariak irabazi du Longitudinal del Norte Sari Nagusia
Horrela, euskal taldeak zazpigarren garaipena lortu du El Salvadorren egin duen bira arrakastatsuan. Kolonbiarrak El Salvadorreko Tourra irabazi zuen joan den astean.
Jay Vinek eskafoidea hautsita irabazi zuen Down Under Tourra
Australiar txirrindulariak erorikoa izan zuen igandean, lasterketako azkenengo etapan, kanguro bat pelotoian bat-batean sartu zenean. Astearte honetan egin diote ebakuntza Vineri.
Vingegaardek erorikoa izan du, zale batek enbarazu eginda, baina ez du ondoriorik izan
Visma-Lease a Bikeko txirrindularia ondo dago, eta ez du lesiorik izan, taldeak ohar batean azaldu duenez.
Julija Biriukovak (Laboral Kutxa) bigarren postu bikaina lortu du San Salvadorko Sari Nagusian
Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling) britainiarra nagusitu da azken igoeran, baina Laboral Kutxako txirrindulariak erritmo altuari eutsi dio bigarren postua lortzeko, segundo gutxi batzuk geroago helmugaratuta.