Ane Santesteban Laboral Kutxa-Euskadiren talde teknikoko kide izango da

Euskal txirrindulariak etapa berri bati ekingo dio taldearen staff-aren barruan, enbaxadore, kirol-lotura eta talentu gazteen jarraipenaren arduradun gisa hartuko duen rol estrategikoarekin.

Ane Santesteban
Ane Santesteban. Argazkia: Laboral Kutxa
EITB

Azken eguneratzea

Ane Santestebanek Laboral Kutxa-Euskadirekin lotuta jarraituko du 2026an, baina talde teknikoko kide gisa, bere esperientzia eskaintzeko eta euskal proiektuaren hazkundea indartzeko emakumezkoen txirrindularitzan.

Profesional moduan taldearen kolore moreak bi denboraldiz defendatu ondoren, Santesteban pauso bat emango du aurrera, modu ezberdin batean taldeari lotuta jarraitzeko.

Bere funtzio berrian, Santestebanek kirol zuzendaritzaren eta plantillaren arteko lotura gisa jardungo du. Bere lana txirrindularien eguneroko laguntzan oinarrituko da, gertuko ikuspegi aditu bat eskainiz, nazioarteko txirrindularitzaren elitean 17 urteko ibilbidearen ondorioz.

Bere rol berriaren zutabeetako bat gaitasuna duten gazteen jarraipena egitea izango da. Santestebanek Laboral Kutxa-Euskadiko scouting arloa gidatuko du, Euskal Herriko eta Estatuko panoraman gogor ari diren txirrindulariak atzemateko, behatzeko eta horiei laguntzeko.

Halaber, Laboral Kutxa-Euskadiko enbaxadore gisa jardungo du, taldea ekitaldi instituzional eta sozialetan ordezkatuz.

Emakume kirolariak Txirrindularitza Euskadi Fundazioa

