Ane Santesteban se incorpora al staff del Laboral Kutxa-Euskadi
Ane Santesteban seguirá ligada al Laboral Kutxa-Euskadi en 2026, pero lo hará como parte del staff del equipo, con el objetivo de aportar su experiencia y reforzar el crecimiento del proyecto vasco en el ciclismo femenino.
Tras dos temporadas defendiendo los colores morados en competición, Santesteban da un paso al frente para seguir vinculada al equipo de una manera diferente.
En su nueva función, Santesteban ejercerá como nexo entre la dirección deportiva y la plantilla. Su labor se centrará en el acompañamiento diario de las ciclistas, aportando una visión cercana y experta, fruto de una trayectoria de 17 años en la élite del ciclismo internacional.
Uno de los pilares de su nuevo rol será el seguimiento de jóvenes promesas. Santesteban liderará el área de scouting del Laboral Kutxa-Euskadi, con la misión de detectar, observar y acompañar a las corredoras que vienen pisando fuerte en el panorama vasco y estatal.
También ejercerá como embajadora del Laboral Kutxa-Euskadi, representando al equipo en actos institucionales y sociales.
