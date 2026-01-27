Paula Patiño del Laboral Kutxa-Euskadi se impone en el Grand Prix Longitudinal del Norte
Paula Patiño (Laboral Kutxa-Euskadi) se ha impuesto en el Grand Prix Longitudinal del Norte, sumando así el séptimo triunfo para el equipo vasco en su exitosa gira por El Salvador.
Patiño, quien ya se coronó vencedora del Tour El Salvador la semana pasada, ha batido a la británica Francesca Hall (Roland) tras un exigente recorrido de 100 kilómetros.
Según ha explicado el equipo vasco en una nota, la ciclista colombiana ha vencido en el mano a mano final para reafirmar el protagonismo del conjunto morado en tierras centroamericanas y recompensar el esfuerzo y trabajo de sus compañeras.
Este éxito se suma al de Yuliia Biriukova, ganadora el pasado domingo del Grand Prix El Salvador, y a las cuatro etapas y la clasificación general del Tour la semana anterior.
La expedición en El Salvador —integrada por Naia Amondarain, Yuliia Biriukova, Idoia Eraso, Yana Kuskova, Paula Patiño, Cata Soto y Marjolein van't Geloof y bajo la dirección deportiva de Peio Goikoetxea— concluirá su participación mañana miércoles con el Grand Prix de Oriente.
