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Azu Muguruza: “Es el momento de crear identidad, el ADN del equipo”

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Azu Muguruza
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Azu Muguruza: “Identitatea sortzeko unea da, taldearen DNA”
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Aunque mantienen siete jugadoras de la plantilla, Mirai Euskotren no ha empezado con buen pie la temporada 2026-27. La entrenadora Azu Muguruza ha declarado que “es momento para crear identidad”.

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