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Itziar Ariztimuño renueva con el IDK Euskotren hasta 2027

La base vizcaína, que llegó al club donostiarra en 2025, ha sido, en su primera temporada en el IDK Euskotren, una de las jugadoras más utilizadas por la entrenadora Azu Muguruza.
Itziar Ariztimuño
Itziar Ariztimuño; Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Itziar Ariztimuñok 2027ra arte berritu du IDK Euskotrenekin
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

La base Itziar Ariztimuño ha renovado con el IDK Euskotren hasta 2027, es decir, para la temporada 2026-2027, según ha anunciado este martes el club guipuzcoano.

La base vizcaína, que llegó al club donostiarra en 2025, ha sido, en su primera temporada en el IDK Euskotren, una de las jugadoras más utilizadas por la entrenadora Azu Muguruza.

El IDK Euskotren, de esta manera, seguirá contando con “la explosividad, la velocidad y el coraje” que, según el propio club, caracterizan a Ariztimuño.

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