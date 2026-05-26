Itziar Ariztimuño renueva con el IDK Euskotren hasta 2027

La base Itziar Ariztimuño ha renovado con el IDK Euskotren hasta 2027, es decir, para la temporada 2026-2027, según ha anunciado este martes el club guipuzcoano.

La base vizcaína, que llegó al club donostiarra en 2025, ha sido, en su primera temporada en el IDK Euskotren, una de las jugadoras más utilizadas por la entrenadora Azu Muguruza.

El IDK Euskotren, de esta manera, seguirá contando con “la explosividad, la velocidad y el coraje” que, según el propio club, caracterizan a Ariztimuño.