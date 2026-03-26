IDK Euskotren cae ante el poderoso Casademont Zaragoza en cuartos de final de Copa (71-61)
IDK Euskotren ha perdido ante el poderoso Casademont Zaragoza, líder de la liga, en los cuartos de final de la Copa de la Reina, torneo que se disputa en Tarragona (Cataluña). Las guipuzcoanas han jugado un magnífico primer cuarto y han aguantado las embestidas aragonesas hasta el final del segundo cuarto, pero a partir de ahí las ilusiones del equipo donostiarra se han evaporado.
IDK Euskotren ha comenzado muy entonado el encuentro, y las jugadoras de Azu Muguruza han conseguido llevar el choque a su terreno. Así, se ha jugado más a lo que quería el quinteto guipuzcoano, controlando en todo momento al conjunto maño. De esta manera, gracias a un gran trabajo colectivo y a un plan de partido perfectamente ejecutado, las guipuzcoanas se han ido un punto por delante al final del primer parcial (12-13).
En el arranque del segundo cuarto, la dinámica del partido no ha cambiado e IDK ha logrado frenar las acometidas del Casademont, pero en un arreón final las aragonesas han puesto tierra de por medio antes del descanso (37-30), circunstancia que moralmente han acusado las donostiarras.
A la vuelta de vestuarios, el Zaragoza ha pasado definitivamente a dominar y marcar el ritmo del partido. El cuadro maño ha penalizado cada error de las de Azu Muguruza al contrataque. Las donostiarras han tenido muchísimos problemas para anotar y, además, no han cerrado bien el rebote defensivo. Así, el equipo aragonés ha dejado prácticamente visto para sentencia la eliminatoria (57-41), con un parcial de 20-11 en el tercer cuarto.
En el último cuarto, IDK ha tratado de reaccionar e inquietar al Casademont, pero la calidad de las jugadoras del conjunto aragonés ha terminado por finiquitar el partido, a pesar de que en el tramo final las guipuzcoanas han logrado maquillar el marcador (71-61).
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