COPA DE LA REINA
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Azu Muguruza: “Saldremos al partido al 100%, intentando hacer las cosas lo mejor posible”

Azu-Muguruza-IDK-Euskotren-Copa
18:00 - 20:00
Azu Muguruza. Irudia: EITB
Euskaraz irakurri: Azu Muguruza: “%100 ematera atera behar gara, gauzak ahalik eta ondon egitera”
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EITB

Última actualización

El IDK Euskotren disputará los cuartos de final de la Copa de la Reina contra el Zaragoza, en Tarragona. Azu Muguruza, la entrenadora del equipo, tiene claro que tendrán que dar el cien por cien para avanzar. 

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