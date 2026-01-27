Fichaje
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El IDK Euskotren ficha a Kristine Vitola hasta el final de la temporada 2025-2026

La jugadora letona llega al club donostiarra desde el Panathinaikos. Vitola, de 34 años, tiene experiencia en la Liga Endesa, ya que ha jugado en el Stadium Casablanca, en el Perfumerías Avenida y en el Valencia Basket.
Kristine Vitola (IDK).
Kristine Vitola nueva jugadora del IDK Euskotren
Euskaraz irakurri: IDK Euskotrenek Kristine Vitola fitxatu du 2025-2026 denboraldiaren amaierara arte
author image

E. I. I. | EITB

Última actualización

El IDK Euskotren ha fichado a Kristine Vitola hasta el final de la temporada 2025-26, según ha informado este martes el club donostiarra.

Vitola llega al club donostiarra desde el Panathinaikos. La jugadora letona, de 34 años, tiene experiencia en la Liga Endesa, ya que ha jugado en el Stadium Casablanca, en el Perfumerías Avenida y en el Valencia Basket.

Baloncesto Liga Femenina Endesa Mujeres deportistas Ibaeta Basket

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X