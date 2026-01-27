El IDK Euskotren ficha a Kristine Vitola hasta el final de la temporada 2025-2026

El IDK Euskotren ha fichado a Kristine Vitola hasta el final de la temporada 2025-26, según ha informado este martes el club donostiarra.

Vitola llega al club donostiarra desde el Panathinaikos. La jugadora letona, de 34 años, tiene experiencia en la Liga Endesa, ya que ha jugado en el Stadium Casablanca, en el Perfumerías Avenida y en el Valencia Basket.