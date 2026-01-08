Erreginaren Kopa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

IDK Euskotren Erreginaren Koparako sailkatu da

Emakumezkoen saskibaloiko Ligako hamabosgarren jardunaldia jokatuta, Donostiako taldeak eta Innova-TSN Leganesek lortu dute txartela.

idk-gipuzkoa_
IDK Euskotrenen artxiboko irudia
author image

EITB

Azken eguneratzea

IDK Euskotren taldeak saskibaloiko Erreginaren Kopa jokatzeko txartela lortu du, Casademont Zaragozaren aurka 52-46 galdu duen arren. Izan ere, Baxi Ferrolen porrotak Donostiako taldea Kopako txapelketan sartzea ahabildetu du.

IDK Euskotren eta Innova-TSN Leganes ez ezik, beste sei talde daude sailkatuta: Spar Girona, Casademont Zaragoza, Valencia Basket, Hozono Global Jairis, Perfumerias Avenida eta Duran Maquinaria Ensino.

Zozketa datorren asteazkenean izango da, urtarrilaren 14an, 12:30ean. Erreginaren Kopa martxoaren 26tik 29ra jokatuko da, Tarragonan.

Ibaeta Basket

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X