IDK Euskotren logra clasificarse para la Copa de la Reina

La decimoquinta jornada de la Liga Femenina de baloncesto dejó este miércoles a los dos últimos equipos clasificados para la copa de la Reina: el equipo donostiarra y el Innova-TSN Leganés.
Imagen de archivo del IDK Euskotren
Euskaraz irakurri: IDK Euskotren Erreginaren Koparako sailkatu da
El IDK Euskotren ha logrado clasificarse para disputar la Copa de la Reina de baloncesto, a pesar de perder ante el Casademont Zaragoza por 52-46. No en vano, la derrota del Baxi Ferrol  mete al conjunto donostiarra en el torneo copero.

Innova-TSN Leganés y IDK Euskotren se unen a los seis equipos que ya estaban clasificados: Spar Girona, Casademont Zaragoza, Valencia Basket, Hozono Global Jairis, Perfumerías AVenida y Durán Maquinaria Ensino.

El sorteo para conocer los emparejamientos será el próximo miércoles 14 de enero a las 12:30 horas. La Copa de la Reina se disputará del 26 al 29 de marzo en Tarragona.

