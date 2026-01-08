IDK Euskotren logra clasificarse para la Copa de la Reina

El IDK Euskotren ha logrado clasificarse para disputar la Copa de la Reina de baloncesto, a pesar de perder ante el Casademont Zaragoza por 52-46. No en vano, la derrota del Baxi Ferrol mete al conjunto donostiarra en el torneo copero.



Innova-TSN Leganés y IDK Euskotren se unen a los seis equipos que ya estaban clasificados: Spar Girona, Casademont Zaragoza, Valencia Basket, Hozono Global Jairis, Perfumerías AVenida y Durán Maquinaria Ensino.



El sorteo para conocer los emparejamientos será el próximo miércoles 14 de enero a las 12:30 horas. La Copa de la Reina se disputará del 26 al 29 de marzo en Tarragona.