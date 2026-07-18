La alero Irune Orio regresa al Gernika KESB tras su etapa en la NCAA
El Gernika KESB ha confirmado este sábado el regreso de la jugadora Irune Orio, alero de 22 años y 1,88 metros de altura, tras haber acabado su etapa en el baloncesto universitario estadounidense.
"Formada en la cantera del Gernika KESB, Irune emprendió hace cuatro temporadas el camino hacia la NCAA, donde ha competido en Sacramento State y, más recientemente, en Xavier University, adquiriendo experiencia en una de las competiciones universitarias más exigentes del mundo", subrayó el Gernika KESB en su comunicado oficial.
"En la temporada 2024-25 disputó 31 encuentros con Xavier, 20 de ellos como titular, demostrando su capacidad para aportar en ambos lados de la pista gracias a su versatilidad, intensidad defensiva y lanzamiento exterior", resumió la misma nota de prensa.
Te puede interesar
La base griega Samantha Galanopoulos se incorpora al Gernika KESB
Tras su paso por Grecia, donde ha competido en equipos como Esperides Kallitheas y Panathinaikos, Galanopoulos llega a Maloste para afrontar una nueva etapa en la Liga Femenina Endesa.
El Gernika KESB ficha a la alera griega Elena Bosgana, para la temporada 2026-2027
Bosgana, de 22 años y 1,90, llega al equipo vasco desde el Leganés. Internacional con la selección de Grecia, el Gernika KESB espera que aporte “físico, versatilidad y capacidad para generar desde diferentes posiciones”.
Naia Zubiaga dejará el Gernika KESB de cara a la próxima temporada
La canterana debutó en el primer equipo en la temporada 2024-2025 y tras una segunda temporada en la plantilla finaliza su vínculo con el club.
El Gernika KESB ficha a la ala-pívot francesa Seehia Ridard
Llega procedente del AZS UMCS Lublin, campeón de Polonia. Desde el cuerpo técnico del Gernika valoran de la jugadora francesa su "capacidad para jugar cerca del aro, correr la pista y abrir espacios desde posiciones interiores".
Esther Matarranz renueva con Gernika KESB
La interior madrileña defenderá un año más la camiseta granate.
La pívot Aronette Vonleh renueva con el Gernika KESB
Llegó al club en enero y en los 14 partidos que disputó posteriormente firmó 7,6 puntos y 3,6 rebotes en 18 minutos.
La base catalana Estel Puiggros, primer fichaje del Gernika KESB
Puiggros, que llega procedente del Unicaja Mijas, se convierte así en la tercera jugadora confirmada por el equipo vizcaíno que dirigirá Franky García, tras la también base Ane Olaeta y la escolta Ángela Salvadores.
Ángela Salvadores continuará una temporada más en Gernika KESB
Ane Olaeta renueva con el Gernika KESB para la temporada 2026-2027
Ane es la primera jugadora confirmada por el equipo vizcaíno, tras anunciar que Franky García es el nuevo entrenador.