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La alero Irune Orio regresa al Gernika KESB tras su etapa en la NCAA

La jugadora de 22 años y 1,88 metros de altura vuelve a casa tras cuatro temporadas en una de la ligas más exigentes del mundo.
Irune Orio vuelve al Gernika KESB
Irune Orio vuelve al Gernika KESB. Foto: Gernika KESB.
Euskaraz irakurri: Irune Orio hegalekoa Gernika KESBera itzuli da NCAAn egin duen etaparen ostean
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Gernika KESB ha confirmado este sábado el regreso de la jugadora Irune Orio, alero de 22 años y 1,88 metros de altura, tras haber acabado su etapa en el baloncesto universitario estadounidense.

"Formada en la cantera del Gernika KESB, Irune emprendió hace cuatro temporadas el camino hacia la NCAA, donde ha competido en Sacramento State y, más recientemente, en Xavier University, adquiriendo experiencia en una de las competiciones universitarias más exigentes del mundo", subrayó el Gernika KESB en su comunicado oficial.

"En la temporada 2024-25 disputó 31 encuentros con Xavier, 20 de ellos como titular, demostrando su capacidad para aportar en ambos lados de la pista gracias a su versatilidad, intensidad defensiva y lanzamiento exterior", resumió la misma nota de prensa.

Baloncesto Gernika Saski Liga Femenina Endesa

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