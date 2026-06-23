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Ángela Salvadores continuará una temporada más en Gernika KESB

Ángela Salvadores, Lointek Gernika
Ángela Salvadores, jugadora del Gernika KESB
Euskaraz irakurri: Angela Salvadoresek beste denboraldi batez jarraituko du Gernika KESBen
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KIROLAK EITB

Última actualización

Ángela Salvadores ha renovado su contrato una temporada más con el Gernika KESB, según ha anunciado el club vizcaíno este martes. 

Salvadores ha manifestado que está "muy feliz de seguir en Gernika, y muy motivada por la temporada que viene". 

Esta renovación se suma a la de Ane Olaeta, que también continuará en el equipo un año más. 

 

Baloncesto Gernika Saski Liga Femenina Endesa

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