El Surne Bilbao comenzará la Liga de Campeones 2026-2027 en Bosnia Herzegovina, ante el Igokea, el 6 de octubre
El Surne Bilbao arrancará la Liga de Campeones de la temporada 2026-2027 en Bosnia Herzegovina, ante el Igokea, en Laktasi, el 6 de octubre, según ha sido anunciado este martes. El calendario de la fase de grupos del campeonato, al que el equipo bilbaíno vuelve después de tres temporadas en las que ha jugado la FIBA Europe Cup, ha sido detallado; el Surne Bilbao está encuadrado en el grupo G, junto al Igokea, al ALBA Berlín y al Slavia Praga.
Así, el primer partido será el Igokea-Surne Bilbao, el 6 de octubre, a las 20:00 horas. Una semana más tarde, el 13 de octubre, también a las 20:00 horas, el Surne Bilbao recibirá en Miribilla al Slavia Praga; el 28 de octubre, a las 20:00 horas, el equipo de Jaume Ponsarnau jugará en la pista del ALBA Berlín.
El 10 de noviembre, a las 20:00 horas, comenzará el Surne Bilbao-ALBA Berlín, mientras que el 8 de diciembre, desde las 20:00 horas, se jugará el Slavia Praga-Surne Bilbao. Para el 22 de diciembre a las 20:00 horas queda programado el Surne Bilbao-Igokea, que cerrará esta fase de grupos.
El primer clasificado del grupo G entrará directamente en la segunda fase, en la que participarán los 16 mejores equipos. El segundo jugará un play-in al mejor de tres partidos con el tercero del grupo H, y el tercero, por ese mismo sistema, con el segundo de ese mismo grupo. En el grupo G van a competir el Asisa Joventut, el Telekom Baskets Bonn (Alemania), el Bnei Hezliya (Israel) y el Oporto (Portugal).
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El campeonato dará comienzo el próximo 6 de octubre. El Surne Bilbao vuelve así a la Liga de Campeones, después de tres temporadas en las que ha disputado la FIBA Europe Cup, que ha ganado en 2025 y en 2026.
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