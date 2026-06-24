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Hlinason, Frey y Font amplían sus contratos con el Surne Bilbao hasta 2029

Así, con la duda de Bassala Bagayoko, que tiene contrato hasta 2028 pero podría no continuar en el club, en el Surne Bilbao siguen siete jugadores de los que formaron parte del equipo en la temporada 2025-2026.
Harald Frey (Surne Bilbao)
Harald Frey, en imagen de archivo. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Hlinasonek, Freyk eta Fontek Surne Bilbaorekin zituzten kontratuak luzatu dituzte, 2029ra arte
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KIROLAK EITB

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El pívot islandés Tryggvi Hlinason, el base noruego Harald Frey y alero catalán Aleix Font han ampliado hasta 2029 sus contratos con el Surne Bilbao, tal y como ha anunciado este miércoles el club vizcaíno. Así, con la duda de Bassala Bagayoko, que tiene contrato hasta 2028 pero podría no continuar en el club, en el Surne Bilbao siguen siete jugadores de los que formaron parte del equipo en la temporada 2025-2026.

Margiris Normantas, Martin Krampelj, Luke Petrasek y Darrun Hilliard renovaron, hace unas semanas, hasta 2028. Además, el Surne Bilbao ha cerrado las contrataciones de dos bases, el húngaro Adam Somogyi y el esloveno Dan Duscak, y el escolta canadiense Nate Darling.

En lo que respecta a las bajas, Melwin Pantzar, que jugará en Unicaja, Amar Sylla, Stefan Lazarevic y Justin Jaworski no seguirán en el Surne Bilbao.

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