El Surne Bilbao anuncia que Justin Jawroski se marcha del club

El Surne Bilbao Basket ha anunciado que el escolta estadounidense Justin Jawroski no continuará en el club.

"Queremos agradecer al jugador poner su hambre y talento al servicio del equipo. Resultado de ello, el título de la FIBA Europe Cup y actuaciones estelares, como los 36 puntos que le endosó a Morabanc Andorra, record histórico de anotación del club.Toda la suerte del mundo en tus próximos proyectos. Zorte on! Good luck!", le han deseado.