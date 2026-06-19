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El Surne Bilbao anuncia que Justin Jawroski se marcha del club

El escolta estadounidense ha sido clave para que el conjunto bilbaíno coseche grandes éxitos esta temporada
LA LAGUNA (TENERIFE), 29/05/2026.- El jugador del Bilbao Basket Justin Jaworski (d) lanza a canasta ante el alero del La Laguna Tenerife Héctor Alderete (i), durante el partido de Liga Endesa que La Laguna Tenerife y Bilbao Basket disputan este viernes en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna (Tenerife). EFE/Ramón de la Rocha
Justin Jawroski se marcha del Surne Bilbao. Foto: Surne Bilbao.
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok Justin Jawroskik ez duela klubean jarraituko iragarri du
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Surne Bilbao Basket ha anunciado que el escolta estadounidense Justin Jawroski no continuará en el club. 

"Queremos agradecer al jugador poner su hambre y talento al servicio del equipo. Resultado de ello, el título de la FIBA Europe Cup y actuaciones estelares, como los 36 puntos que le endosó a Morabanc Andorra, record histórico de anotación del club.Toda la suerte del mundo en tus próximos proyectos. Zorte on! Good luck!", le han deseado.

Baloncesto Bilbao Basket Liga Endesa

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