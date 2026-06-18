DESPEDIDAS

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Surne Bilbao Basket ha anunciado que Stefan Lazarevic y Amar Sylla no continuarán en el club

El alero serbio abandona la disciplina tras una temporada, mientras que el pivot senegalés se marcha tras dos años en Bilbao
Lazarevicek eta Syllak ez dute Bilbao Basketen jarraituko
Lazarevic y Sylla no continuarán en el Surne Bilbao. Fotos: Surne Bilbao Basket.
Euskaraz irakurri: Surne Bilbao Basketek iragarri du Stefan Lazarevicek eta Amar Syllak ez dutela klubean jarraituko
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El Surne Bilbao Basket ha anunciado las salidas de dos jugadores. Por un lado, el alero serbio Stefan Lazarevic, abandona la disciplina tras haber jugado una temporada en el club, con el que ha disputado 39 partidos. Por otro lado, también se marcha Amar Sylla, pivot senegalés que ha jugado dos temporadas en el club, en las que ha participado en 67 encuentros. 

En cuanto a Lazarevic, el Surne Bilbao le ha dedicado unas palabras en las que le decían que "queremos agradecer al jugador su implicación, esfuerzo y la calidad de su trabajo, tanto en la pista como fuera de ella. También su aportación al colectivo para alcanzar grandes logros esta temporada: La FIBA Europe Cup y la clasificación para el Play Off de la Liga Endesa. Eskerrik asko Stefan, te deseamos toda la suerte del mundo en futuros proyectos”.

También se han acordado de Sylla: “Queremos agradecer al jugador su cercanía, trabajo e implicación en su rol, que ha sido uno de las claves para levantar en dos ocasiones la FIBA Europe Cup. Eskerrik asko Amar, mucha suerte en tus próximos retos como jugador”, le han deseado.

Baloncesto Bilbao Basket Liga Endesa

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X