Surne Bilbao
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Petrasek renueva hasta 2028 con Surne Bilbao

El jugador, nacido en Nueva York pero de nacionalidad polaca, sólo lleva una temporada en Bilbao, "pero ha encontrado su sitio en la rotación del equipo y se ha convertido en un jugador importante", según ha destacado el club vizcaíno.

BILBAO, 24/05/2026.- El jugador del Bàsquet Girona Derek Needham (c) entra a canasta ante la defensa Luke Petrasek (2d), del Surne Bilbao, durante el partido de baloncesto disputado este domingo en el Bilbao Arena. EFE/ Miguel Toña

Acción defensiva de Luke Petrasek, en un encuentro con Surne Bilbao. Foto de archivo: EFE

Euskaraz irakurri: Luke Petrasekek 2028ra arte berritu du kontratua Surne Bilbaorekin
author image

AGENCIAS | EITB

Última actualización

El ala-pívot Luke Petrasek seguirá hasta 2028 en el Surne Bilbao tras renovar su contrato con el club vizcaíno, después de ganar este año la Copa de Europa FIBA y demostrar "un gran nivel de juego" en la Liga Endesa.

El jugador de nacionalidad polaca , nacido en Nueva York, sólo lleva una temporada en Bilbao, "pero ha encontrado su sitio en la rotación del equipo y se ha convertido en un jugador importante", según ha destacado el club de Miribilla en un mensaje publicado en las redes sociales.

El mejor partido de Petrasek fue en el Bilbao Arena ante el Valencia Basket, a pesar de que su equipo perdió (23 puntos y 28 de valoración). También brilló en el duelo a domicilio ante el Dreamland Gran Canaria, donde logró 20 puntos, 3 rebotes, una asistencia, un robo y 17 de valoración.

Además, en la victoria ante el Unicaja en casa en la lucha por entrar en playoffs, promedió 10 puntos, 7 rebotes y 15 de valoración. Frente al Falco Szombathely fue el mejor jugador del encuentro de vuelta: 14 puntos, 5 rebotes y 20 de valoración.       

A lo largo de toda la temporada, el ala-pívot ha acumulado buenas estadísticas en los dos torneos disputados y en la FIBA Europe Cup ha estado entre los candidatos al mejor quinteto, además de proclamarse campeón con una media de 11,2 puntos, 3,9 rebotes, 1,4 asistencias y 14,1 de valoración a lo largo del campeonato, mientras que en la Liga Endesa ha promediado 7,2 puntos, 3 rebotes, 0,9 asistencias y 6,6 de valoración.

Baloncesto Bilbao Basket FIBA Europe Cup Liga Endesa

Te puede interesar

LÉRIDA, 10/05/2026.- El alero de Hiopos Lleida, Oriol Paulí, entra a canasta ante el pívot del Surne Bilbao, Tryggvi Hlinason, durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga Endesa que disputan hoy en el pabellón Barris Nord de Lleida. EFE/Álex López
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La falta de acierto condena al Surne Bilbao en su visita a Lleida (90-81)

El Hiopos Lleida se acercó al objetivo de sellar la permanencia en la Liga Endesa después de doblegar este domingo en el Barris Nord al Surne Bilbao Basket (90-81) en un duelo que no se decidió hasta el último cuarto. Un parcial de 10-1 de los catalanes en tres minutos del último cuarto fue clave para que consiguieran el triunfo ante los hombres de negro. El escolta James Batemon, con 20 puntos, fue el máximo anotador del encuentro.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X