El jugador de nacionalidad polaca , nacido en Nueva York, sólo lleva una temporada en Bilbao, "pero ha encontrado su sitio en la rotación del equipo y se ha convertido en un jugador importante", según ha destacado el club de Miribilla en un mensaje publicado en las redes sociales.

El mejor partido de Petrasek fue en el Bilbao Arena ante el Valencia Basket, a pesar de que su equipo perdió (23 puntos y 28 de valoración). También brilló en el duelo a domicilio ante el Dreamland Gran Canaria, donde logró 20 puntos, 3 rebotes, una asistencia, un robo y 17 de valoración.

Además, en la victoria ante el Unicaja en casa en la lucha por entrar en playoffs, promedió 10 puntos, 7 rebotes y 15 de valoración. Frente al Falco Szombathely fue el mejor jugador del encuentro de vuelta: 14 puntos, 5 rebotes y 20 de valoración.

A lo largo de toda la temporada, el ala-pívot ha acumulado buenas estadísticas en los dos torneos disputados y en la FIBA Europe Cup ha estado entre los candidatos al mejor quinteto, además de proclamarse campeón con una media de 11,2 puntos, 3,9 rebotes, 1,4 asistencias y 14,1 de valoración a lo largo del campeonato, mientras que en la Liga Endesa ha promediado 7,2 puntos, 3 rebotes, 0,9 asistencias y 6,6 de valoración.