ZUZENEAN: Bilbao Basket vs PAOK Salonika, 2026ko FIBA Europe Cup txapelketako finala
Ikusi zuzenean 2026ko FIBA Europe Cup txapelketako finaleko itzulerako partida, Surne Bilbao Basket eta PAOK Salonika talde greziarraren artekoa, 19:40tik aurrera. Beltzezko gizonek joaneko partidako sei puntuko desabantaila (79-73) irauli behar dute txapelketa bigarrenez jarraian bereganatzeko.
Surne Bilbaok gutxienez zazpi puntuz irabazi behar du gaur PAOK Salonikaren aurka, Miribillan, FIBA Europa Kopa bigarrenez irabazteko
Partida 20:00etan hasiko da, Miribillan, eta kirolakeitb.eus-ek eta ETB!ek zuzenean emango dute. Surne Bilbaoren pabiloia erabat beteta izango da, euskal taldea bultzatzeko.
2.000 lagunek ikusi ahalko dute Surne Bilbao-PAOK Salonika partida Bizkaia Frontoian, Miribillan
Bilbao Arenatik oso hurbil, Miribillan baita ere, talde bizkaitarra bere historian bigarren aldiz FIBA Europa Kopa irabazten saiatuko da bertan, 2025ean lortu ondoren, 2.000 zale inguruk txapelketa erabakiko duen partida ikusi ahalko dute.
Ponsarnau, FIBAko finalaren aurrean: “Opari ona litzateke niretzat eta jende guztiarentzat”
Jaume Ponsarnauk PAOK Salonikaren aurkako finala aztertu du. Bere urtebetetzea izanik, berarentzat eta zaleentzat opari ona izango litzatekeela esan du.
Jaworski: “Neurketa mota hauetan protagonista izan nahi dut"
"Ederra izango litzateke irabaztea. Europan nire lehen txapelketa izango litzateke eta oso harro egongo nintzateke. Pertsonalki ez dut lortu nituen helburu guztiak betetzea, baina asko gustatzen zait nola dabilen taldea. Partidak irabazten ari gara eta hori da garrantzitsuena", azaldu du saskiratzaile estatubatuarrak.
Pantzar: “Miribilla infernua izatea behar dugu"
Surne Bilbao Basketeko jokalari suediarrak aldagelan "lasai" daudela esan du. Iragan astean Palatakin egindako akatsak zuzendu eta gutxienez zazpi puntugatik irabazteko helburua dute beltzezkoek, FIBA Europako Kopa berriro altxatzeko.
Mikel Odriozola, Bilbao Basket: “Egun handietako Miribilla espero dugu”
Mikel Odriozola Bilbao Basketen entrenatzaile laguntzaileak taldea nola dagoen azaldu du, asteazkeneko hitzordu handiaren atarian. Izan ere, FIBA Europe Cupeko finalaren itzulikoa jokatuko dute beltzezko gizonek Miribillan, PAOK Salonikaren kontra.
Jaume Ponsarnau, itzuliko partidaz: “Lan gogorra dugu, mailarik onena eman beharra dugu”
Surne Bilbaok sei puntuz galdu du, 79-73, FIBA Europa Kopako joaneko neurketan. Norgehiagoka amaituta, Jaume Ponsarnau entrenatzaileak nabarmendu du titulua Miribillan erabakiko dela, “gure jendearekin”.
Justin Jaworski: “Garaipena lortzea gustatuko litzaiguke, baina erdia falta da”
Surne Bilbaok sei puntuz galdu du, 79-73, Salonikan, PAOK aurkari, FIBA Europa Kopako joaneko partidan; hala, euskal taldeak markagailua irauli beharko du Miribillan, datorren asteazkenean.
Finalaren itzulikoa irauli beharko du Surne Bilbaok, Mirbillan, galdu egin baitu joaneko partida, Salonikan (79-73)
Ponsarnauren taldeak partida osoa eman du markagailuan atzetik, Palatakin, biko jaurtiketen portzentaje txarrak baldintzatuta. PAOKen aldeko koskarik handiena 12 puntukoa izan da, baina puntu bakarrko aldea ere izan da.