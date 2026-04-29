EN DIRECTO: Final de la FIBA Europe Cup 2026 entre el Bilbao Basket y el PAOK Salónica
Sigue en directo el encuentro de vuelta de la final de la FIBA Europe Cup 2026, entre el Surne Bilbao Basket y el PAOK Salónica griego, a partir de las 19:40. Los hombres de negreo deben remontar una desventaja de seis puntos del partido de ida (79-73)
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El Surne Bilbao necesita hoy ganar al menos por siete puntos al PAOK Salónica para ganar su segunda FIBA Europe Cup
El partido empieza a las 20:00 horas, en Miribilla, y será emitido en directo por kirolakeitb.eus y por ETB1. El pabellón del Surne Bilbao va a estar lleno hasta la bandera, para empujar al equipo vasco a obtener un nuevo título internacional.
2000 personas podrán ver la final Surne Bilbao-PAOK Salónica en el Frontón Bizkaia, en Miribilla
Muy cerca del Bilbao Arena, también en Miribilla, donde el equipo vasco tratará de ganar la FIBA Europe Cup por segunda vez en su historia, después de lograrlo en 2025, en torno a 2000 aficionados y aficionadas podrán ver el partido que decidirá la competición.
Ponsarnau, ante la final de la FIBA: “Sería un buen regalo para mí y para toda la gente”
Jaume Ponsarnau ha analizado la final de este miércoles ante el PAOK Salonika. Siendo su cumpleaños, ha dicho que sería un buen regalo para él y para toda la afición.
Jaworski: “Este es el tipo de partidos en los que quiero estar"
"Ganar significaría mucho para mí. Sería mi primer campeonato europeo y estaría muy orgulloso. Personalmente no he alcanzado todos los objetivos que me propuse, pero me gusta mucho cómo estamos como equipo. Estamos ganando partidos y eso es lo más importante", ha explicado el tirador americano.
Pantzar: “Necesitamos que Miribilla sea un infierno"
El jugador sueco del Surne Bilbao Basket ha asegurado que en el vestuario están "tranquilos" y "enfocados" en tratar de corregir algunos de los errores que cometieron la pasada semana en el Palataki para ganar por al menos siete puntos y volver a levantar el trofeo.
Mikel Odriozola, Bilbao Basket: “Esperamos el Miribilla de los días grandes”
Mikel Odriozola, entrenador ayudante del Bilbao Basket, ha explicado cómo está el equipo ante la gran cita del miércoles, la vuelta de la final de la FIBA Europe Cup en Miribilla ante el PAOK Salónica.
Jaume Ponsarnau, sobre el partido de vuelta: “Tenemos un trabajo duro, tenemos que encontrar nuestro mejor nivel”
El Surne Bilbao ha perdido por seis puntos, 79-73, en el encuentro de ida de la final de la FIBA Europe Cup. Finalizado el choque, el entrenador, Jaume Ponsarnau, ha destacado que el título se va a decidir en Miribilla, “con nuestra gente”.
Justin Jaworski: “Nos habría gustado conseguir la victoria, pero queda la segunda mitad”
El Surne Bilbao ha perdido por seis puntos, 79-73, en Salónica, ante el PAOK, en el partido de ida de la final de la FIBA Europe Cup; de esta forma, el equipo vasco deberá remontar en Miribilla, el próximo miércoles.
Toca remontar en Miribilla tras caer en Salónica en el primer asalto de la final (79-73)
Los de Ponsarnau han estado todo el partido a remolque en el Palataki, lastrados por sus malos porcentajes de tiros de campo. La mayor diferencia de los griegos ha sido de 12 puntos, pero los bilbaínos también han llegado a estar a un solo punto.