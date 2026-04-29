FIBA EUROPE CUP
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EN DIRECTO: Final de la FIBA Europe Cup 2026 entre el Bilbao Basket y el PAOK Salónica

Surne Bilbao vs PAOK
18:00 - 20:00
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Surne Bilbao vs PAOK
Euskaraz irakurri: ZUZENEAN: Bilbao Basket vs PAOK Salonika, 2026ko FIBA Europe Cup txapelketako finala
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KIROLAK EITB

Última actualización

Sigue en directo el encuentro de vuelta de la final de la FIBA Europe Cup 2026, entre el Surne Bilbao Basket y el PAOK Salónica griego, a partir de las 19:40. Los hombres de negreo deben remontar una desventaja de seis puntos del partido de ida (79-73)

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