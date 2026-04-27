Jaworski: “Neurketa mota hauetan protagonista izan nahi dut"
"Irabaztea asko suposatuko litzateke niretzat. Europan nire lehen txapelketa izango litzateke eta oso harro egongo nintzateke. Pertsonalki ez ditut bete nahi nituen helburu guztiak, baina asko gustatzen zait nola gauden talde bezala. Partidak irabazten ari gara eta hori da garrantzitsuena", azaldu du saskiratzaile estatubatuarrak.
Pantzar: “Miribilla infernua izatea behar dugu"
Surne Bilbao Basketeko jokalari suediarrak aldagelan "lasai" ziurtatu du. Iragan astean Palatakin egindako akatsak zuzendu eta gutxienez zazpi puntugatik irabazteko helburua dute bilbotarrek, FIBA Europako Kopa berriro altxatzeko.
Mikel Odriozola, Bilbao Basket: “Egun handietako Miribilla espero dugu”
Mikel Odriozola Bilbao Basketen entrenatzaile laguntzaileak taldea nola dagoen azaldu du, asteazkeneko hitzordu handiaren atarian. Izan ere, FIBA Europe Cupeko finalaren itzulikoa jokatuko dute beltzezko gizonek Miribillan, PAOK Salonikaren kontra.
Jaume Ponsarnau, itzuliko partidaz: “Lan gogorra dugu, mailarik onena eman beharra dugu”
Surne Bilbaok sei puntuz galdu du, 79-73, FIBA Europa Kopako joaneko neurketan. Norgehiagoka amaituta, Jaume Ponsarnau entrenatzaileak nabarmendu du titulua Miribillan erabakiko dela, “gure jendearekin”.
Justin Jaworski: “Garaipena lortzea gustatuko litzaiguke, baina erdia falta da”
Surne Bilbaok sei puntuz galdu du, 79-73, Salonikan, PAOK aurkari, FIBA Europa Kopako joaneko partidan; hala, euskal taldeak markagailua irauli beharko du Miribillan, datorren asteazkenean.
Ponsarnauren taldeak partida osoa eman du markagailuan atzetik, Palatakin, biko jaurtiketen portzentaje txarrak baldintzatuta. PAOKen aldeko koskarik handiena 12 puntukoa izan da, baina puntu bakarrko aldea ere izan da.
Zuzenean: FIBA Europe Cup txapelketaren finaleko joaneko partida, PAOK Salonikaren eta Bilbao Basketen artean
Ikusi, gaur, apirilak 22, 18:15etik aurrera, PAOK Salonikaren eta Surne Bilbao Basketen arteko FIBA Europe Cupeko finalaren joaneko partidaren zuzeneko emanaldia, Greziatik. Saioa 17:50ean hasiko da ETB1en, atariko batekin, eta partida streaming bidez jarraitu ahal izango da kirolakeitb.eus eta ETBOn atarien bidez.
Surne Bilbaok Salonikan izango du jokoan FIBA Europa Kopa berriro irabazteko lehenengo partida, PAOKen aurka
Finaleko joaneko partida asteazken honetan jokatuko da, 18:15etik aurrera, Palatakin, Greziako hirian; bertan lortu zuen titulua Bizkaiko taldeak duela urtebete. EITBk, kirolakeitb.eus eta ETB1en bitartez, zuzenean emanen du neurketa.
Ponsarnau: “Gure focus-a da partida oso luze bat izango balitz bezala ulertzea"
Surne Bilbao Basketek PAOK talde greziarraren aurka jokatuko ditu, bihar, apirilak 22, FIBA Europa Kopako finalaren joaneko 40 minutuak. Jaume Ponsarnau entrenatzailearekin egon gara Loiuko aireportuan eta “ilusio handiarekin eta kontzentratuta” daudela esan digu. (Bideoa gazteleraz)
Surne Bilbaok Grezia du jomugan
Tryggvi Hlinason beltzezko gizonen kapitainak dioenez, iazko eta duela bi hilabeteko bigarren fasean aurrean izandako PAOK, talde bera izanagatik, "zeharo aldatu" da. Bai Miribillan (95-73) eta bai Palatakin (87-88) mendean hartu zuten beltzezkoek PAOK bigarren fasean.