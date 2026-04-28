Surne Bilbaok gutxienez zazpi puntuz irabazi behar du gaur PAOK Salonikaren aurka, Miribillan, FIBA Europa Kopa bigarrenez irabazteko
Partida 20:00etan hasiko da, Miribillan, eta kirolakeitb.eus-ek eta ETB!ek zuzenean emango dute. Surne Bilbaoren pabiloia erabat beteta izango da, euskal taldea bultzatzeko.
Surne Bilbaok PAOK Salonikaren aurka jokatuko du gaur Bilbao Arenan, Miribillan, 2025-2026 denboraldiko FIBA Europa Kopako finaleko itzuliko partidan, eta gutxienez zazpi puntuz irabaztea du helburu, Grezian aurreko astean izandako emaitza irauli eta Europa mailako titulu bat bigarrenez eskuratzeko, jarraian gainera. Neurketa 20:00etan hasiko da, eta kirolakeitb.eus-ek eta ETB1ek zuzenean emango dute; Surne Bilbaoren pabiloia erabat beterik izango da, euskal taldea bultzatzeko.
Palatakin izandako emaitza 79-73koa izan zen, eta, hortaz, aukera guztiak zabalik daude; 2025ean ez bezala, finala Miribillan erabakiko da, alegia, Surne Bilbaoren hamar mila bat zaleren aurrean.
Etxean jokatzea, berez, abantaila izan liteke Surne Bilbaorentzat, baina Jaume Ponsarnauren taldeak antsietatea ondo kudeatu beharko du. Aurkaria oso sendoa da; finalaurrekoetan, UCAM Murtzia utzi zuen txapelketatik at, eta Murtzian, itzulikoan, emaitza bera defendatu zuen, 79-73, hain zuzen ere.
Breein Tyree antolatzaileak eta Patrick Beverley eskoltak 43 puntu sartu zituzten, bien artean, joanekoan; horiek dira PAOK Salonikako jokalaririk arriskutsuenak, erasoan. Grezian, Surne Bilbao estu ibili zen, partidako minutu batzuetan; orain, Ponsarnauk jokalari guztiak ditu prest, eta bat deialditik kanpo utzi beharko du.
Helburua gauzatuko balu, Surne Bilbaok bigarren aldiz jarraian lortuko luke titulua; hori ez du inork orain arte egin, txapelketako historian, duela hamaika urte hasi zen jokatzen FIBA Europa Kopa. Bilboko klubak “fanzone” bat jarriko du, 18:00etatik aurrera, eta Bizkaiko taldeko jokalariak 17:30etik 18:30era bitartean iritsiko dira Bilbao Arenara.
