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Jaworski: “Este es el tipo de partidos en los que quiero estar"

Justin-Jaworski -Surne-Bilbao-FIBA-Europe-Cup
18:00 - 20:00
Justin Jaworski, jugador del Surne Bilbao. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Justin Jaworskiren prentsaurrekoa Surne Bilbao-PAOK Salonika FIBA Europako Kopako finalaren itzulerako partidaren atarian
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

"Ganar significaría mucho para mí. Sería mi primer campeonato europeo y estaría muy orgulloso. Personalmente no he alcanzado todos los objetivos que me propuse, pero me gusta mucho cómo estamos como equipo. Estamos ganando partidos y eso es lo más importante", ha explicado el tirador americano.

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