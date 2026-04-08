Los de Ponsarnau han ido claramente de menos a más en el primer cuarto. Tras un arranque un tanto frío y dubitativo (0-4), los bilbaínos se han puesto manos a la obra y con un juego consistente han empezado a mandar tanto en el juego como en el marcador (23-17).

En el segundo cuarto el equipo húngaro no ha perdido la cara al partido y ha seguido trabajando en su intento de reducir la renta bilbaína en la eliminatoria. Sin embargo, el conjunto vizcaíno ha continuado apretando el acelerador cuando era necesario y ha estado siempre por delante en el luminoso (48-37).

Por momentos, parecía que no era una semifinal europea, ya que el ambiente era frío en las gradas gracias al control de la renta obtenida en Hungría. Pantzar ha marcado el ritmo del encuentro los minutos que ha estado en cancha, además de ser uno de los máximos anotadores del choque con 8 puntos en los dos primeros cuartos, junto a Krampelj con 9.

Tras el descanso, los hombres de negro han empezado bien, pero mediado el tercer cuarto se han dormido y el equipo húngaro se les ha echado encima, empatando el partido a 58.

Ponsarnau, visiblemente cabreado, se ha visto obligado a parar el partido con un tiempo muerto, que ha aprovechado para advertir y tratar de alentar a sus jugadores. La estrategia le ha funcionado al técnico catalán, ya que acto seguido los bilbaínos han endosado un parcial de 6-0 al Szombathely.

Pero los magiares también han reaccionado tras otro tiempo muerto de su entrenador, y han estado a punto de irse por delante en el marcador al último cuarto (69-67). Lo ha remediado Jaworski con un triple en la última jugada del parcial.

En el último cuarto, con Pantzar y Hlinason de nuevo en cancha, Surne Bilbao ha vuelto a marcar el ritmo del encuentro. Ambos jugadores han sido sustituidos con un +10 en el marcador, lo que prácticamente ha cerrado la eliminatoria, pero no el partido. El quinteto magiar ha tratado hasta el último instante ganar el partido, pero los hombres de negro lo han evitado (95-88).