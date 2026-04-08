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Surne Bilbao disputará su segunda final consecutiva tras ganar también en Miribilla al Szombathely (95-88)

Los de Ponsarnau han superado con comodidad al equipo húngaro en un partido serio con un ambiente bastante frío en las gradas para ser una semifinal continental. El rival en la final será otra vez el PAOK Salónica griego, que ha eliminado al UCAM Murcia en la otra semifinal.

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Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok FIBA Europako Kopako bigarren finala jarraian jokatuko du Falco Vulcano Szombathelyri irabazita finalerdietako itzulerako partidan
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Surne Bilbao Basket jugará su segunda final de la FIBA Europe Cup consecutiva, tercera en su historia, tras superar al Falco Vulcano Szombathely húngaro también en el partido de vuelta disputado en Miribilla (95-88). El equipo bilbaíno ha ganado bien a los húngaros y no ha tenido que echar mano de la renta obtenida en el choque de ida. El rival en la final será de nuevo el PAOK Salónica griego, que ha eliminado al UCAM Murcia en la otra semifinal.

18:00 - 20:00
Jugadores y aficionados celebran la victoria ante el Szombathely

Los de Ponsarnau han ido claramente de menos a más en el primer cuarto. Tras un arranque un tanto frío y dubitativo (0-4), los bilbaínos se han puesto manos a la obra y con un juego consistente han empezado a mandar tanto en el juego como en el marcador (23-17).

En el segundo cuarto el equipo húngaro no ha perdido la cara al partido y ha seguido trabajando en su intento de reducir la renta bilbaína en la eliminatoria. Sin embargo, el conjunto vizcaíno ha continuado apretando el acelerador cuando era necesario y ha estado siempre por delante en el luminoso (48-37).

Por momentos, parecía que no era una semifinal europea, ya que el ambiente era frío en las gradas gracias al control de la renta obtenida en Hungría. Pantzar ha marcado el ritmo del encuentro los minutos que ha estado en cancha, además de ser uno de los máximos anotadores del choque con 8 puntos en los dos primeros cuartos, junto a Krampelj con 9.

Tras el descanso, los hombres de negro han empezado bien, pero mediado el tercer cuarto se han dormido y el equipo húngaro se les ha echado encima, empatando el partido a 58.

Ponsarnau, visiblemente cabreado, se ha visto obligado a parar el partido con un tiempo muerto, que ha aprovechado para advertir y tratar de alentar a sus jugadores. La estrategia le ha funcionado al técnico catalán, ya que acto seguido los bilbaínos han endosado un parcial de 6-0 al Szombathely.

Pero los magiares también han reaccionado tras otro tiempo muerto de su entrenador, y han estado a punto de irse por delante en el marcador al último cuarto (69-67). Lo ha remediado Jaworski con un triple en la última jugada del parcial.

En el último cuarto, con Pantzar y Hlinason de nuevo en cancha, Surne Bilbao ha vuelto a marcar el ritmo del encuentro. Ambos jugadores han sido sustituidos con un +10 en el marcador, lo que prácticamente ha cerrado la eliminatoria, pero no el partido. El quinteto magiar ha tratado hasta el último instante ganar el partido, pero los hombres de negro lo han evitado (95-88).

Jaume Ponsarnau, entrenador de Surne Bilbao

Nos hace mucha ilusión jugar la final en casa con nuestra gente

Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, ha dicho tras sellar el pase a la final que les hace "mucha, mucha ilusión" jugar en Miribilla el segundo y decisivo partido por el título. "El contexto es diferente a la temporada pasada. Que los segundos 40 minutos de la final sean en Miribilla nos excita un poquito más", ha admitido el técnico catalán antes de conocer que se jugarán el título ante el mismo rival de la temporada pasada.

Ponsarnau ha resaltado también que este nuevo éxito demuestra que el Surne Bilbao sigue "dando pasos hacia adelante" y ha recalcado que hace un año lograron algo "muy difícil", pero que aún "es más difícil volver a llegar" a la final.

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