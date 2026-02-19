Endesa Liga
Surne Bilbaok luzapenean irauli du Kanaria Handiaren aurkako partida (97-98)

Endesa Liga: Kanaria Handia-Surne Bilbao Basket
18:00 - 20:00

Beltzezko gizonek partida irauli zuten. Irudia: EiTB Media

author image

EITB

Azken eguneratzea

Surne Bilbao Basketek Kanaria Handiari irabazi zion Endesa Ligako 19. jardunaldiari zegokion atzeratutako partidan (97-98), luzapeneko minutuetan partida iraulita.

Bilbao Basket ACB Endesa Liga Saskibaloia

