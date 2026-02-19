Surne Bilbaok luzapenean irauli du Kanaria Handiaren aurkako partida (97-98)
Surne Bilbao Basketek Kanaria Handiari irabazi zion Endesa Ligako 19. jardunaldiari zegokion atzeratutako partidan (97-98), luzapeneko minutuetan partida iraulita.
Surne Bilbaok PAOK menderatu du, lehen postuan sailkatu da, eta Turkiako Petkim Spor izango du aurkari final-laurdenetan
Beltzezko gizonak Salonikara itzuli dira, duela hamar hilabete txapela ekarri zien Greziako hirira, eta puntu bakarreko aldearekin lortu dute garaipena (87-88) azken laurdenean, ia partida osoa markagailuan atzetik egon ondoren.
Surne Bilbaok multzoko lehenengo postua ziurtatu nahi du FIBA Europa Kopan, asteazkenean, Salonikan, PAOKen aurka
Partida 16:30ean hasiko da, eta kirolakeitb.eus-en eta ETB4ren bitartez emanen da, zuzenean. Euskal taldeak garaipena edo 22 puntu baino gutxiagoko aldez galtzea lortzen badu, multzoko lehenengo sailkatua izanen da txapelketaren bigarren fasean.
Surne Bilbao Basketek seigarren garaipena jarraian lortu du Zaragozan 82-84 irabazita
Surne Bilbao Baskete Casademont Zaragozari gailendu zaio larunbat honetan (82-84) eta seigarren partida jarraian irabazi du Endesa Ligan. Partida orekatua jokatu dute bi taldeek eta etxekoek irabazteko aukera izan dute azken momentura arte.
Surne Bilbaok aise menderatu du Prievidza (93-51), eta Salonikan izango du jokoan multzoko lehen postua
Jaume Ponsarnauren taldeak azken zortzi partidak irabazi ditu, FIBA Europa Kopa eta Endesa Liga kontuan izanik. Eslovakiako taldearen aurka, Surne Bilbaok ez du arazorik izan garaipena eskuratzeko.
Surne Bilbaok bolada onari eutsi dio Joventut garaituta (80-76)
Surne Bilbaok Joventut garaitu du Miribillan (80-76), hasieratik amaierara mendean izan duen partidan, eta zazpigarren garaipena jarraian eskuratu du horrela; horietako bost, Endesa Ligan.
Jaume Ponsarnau, Endesa Ligako entrenatzaile onena urtarrilean
Surne Bilbaok lau garaipen jarraian lortu ditu hilabete honetan; horrela, entrenatzailea hoberena izan da.
Surne Bilbaok luzapenean irabazi dio Granadari (84-88)
Surne Bilbaok garaipena lortu du larunbat honetan Granadako Kirol Jauregian (84-88), luzapenean, 11 porrot jarraian jaso dituen Coviranen aurka, Endesa Ligako azken postuan jarraituko duena.
Surne Bilbaok Sporting CP menderatu du Lisboan (72-90), eta FIBA Europe Cupeko final laurdenetarako sailkatu da
Bilboko taldea argi gailendu zaio aurkariari, eta, horrenbestez, txapelketako hurrengo fasean izango da.
Surne Bilbao nagusi izan da Teneriferen aurka Miribillan (95-78)
Surne Bilbaok 95-78 irabazi dio La Laguna Teneriferi larunbat honetan Miribillan, Bilbao Arenako kantxan nagusitasun argia erakutsiz.