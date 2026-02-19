Liga Endesa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Surne Bilbao remonta y fulmina al Gran Canaria en la prórroga (97-98)

Endesa Liga: Kanaria Handia-Surne Bilbao Basket
18:00 - 20:00
Los hombres de negro remontaron el encuentro. Imagen: Eitb Media
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok luzapenean irauli du Kanaria Handia (97-98)
author image

EITB

Última actualización

El Surne Bilbao Basket venció al Gran Canaria en la jornada de Liga Endesa (97-98), tras darle la vuelta el encuentro en los minutos de la prórroga.

Bilbao Basket Liga Endesa Baloncesto

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X