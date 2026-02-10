Surne Bilbaok multzoko lehenengo postua ziurtatu nahi du, FIBA Europa Kopan, asteazkenean, Salonikan, PAOKen aurka
Partida 16:30ean hasiko da, eta kirolakeitb.eus-en eta ETB4ren bitartez emanen da, zuzenean. Euskal taldeak garaipena edo 22 puntu baino gutxiagorengatik galtzea lortzen badu, bere multzoko lehenengo sailkatua izanen da, txapelketaren bigarren fasean.
Surne Bilbaok asteazken honetan jokatuko du PAOK Salonikaren aurka, PAOK Sports Arenan, 2025-2026 denboraldiko FIBA Europa Kopako bigarren faseko seigarren eta azkeneko jardunaldian. EITBk, ETB4ren eta kirolakeitb.eus plataformaren bitartez, zuzenean emanen du partida; hori 16:30ean hasiko da.
Partida honetan, Surne Bilbaok txapelketaren bigarren fasean lehiatu duen multzoaren lehenengo postua ziurtatu nahi du. Horretarako, euskal taldeak Salonikan irabazi beharko du edo, lortzen ez badu, 22 puntu baino gutxiagoko diferentziarekin galdu; Miribillan urtarrilean, bi taldeek lehen aldiz elkarren aurka jokatu zutenean, Surne Bilbaok lortu zuen garaipena, 95-73 emaitzarekin; ondorioz, 21 puntu edo gutxiagoko porrotak baita emanen dio Jaume Ponsarnauren taldeari lehenengo postua.
Final laurdenentan, Petkimspor edo Peristeriren aurka jokatuko du Surne Bilbaok. Bizkaiko taldeak Amar Sylla eta Stefan Lazarevic jokalarien bajak ditu, baina sasoi bikainean da, hamar garaipen jarraian lortuta, Endesa Liga eta FIBA Europa Koparen artean; nazioarteko txapelketan, hamar garaipen lortu ditu jarraian.
Surne Bilbao Basketek seigarren garaipena jarraian lortu du Zaragozan 82-84 irabazita
Surne Bilbao Baskete Casademont Zaragozari gailendu zaio larunbat honetan (82-84) eta seigarren partida jarraian irabazi du Endesa Ligan. Partida orekatua jokatu dute bi taldeek eta etxekoek irabazteko aukera izan dute azken momentura arte.
Surne Bilbaok aise menderatu du Prievidza (93-51), eta Salonikan izango du jokoan multzoko lehen postua
Jaume Ponsarnauren taldeak azken zortzi partidak irabazi ditu, FIBA Europa Kopa eta Endesa Liga kontuan izanik. Eslovakiako taldearen aurka, Surne Bilbaok ez du arazorik izan garaipena eskuratzeko.
Surne Bilbaok bolada onari eutsi dio Joventut garaituta (80-76)
Surne Bilbaok Joventut garaitu du Miribillan (80-76), hasieratik amaierara mendean izan duen partidan, eta zazpigarren garaipena jarraian eskuratu du horrela; horietako bost, Endesa Ligan.
Jaume Ponsarnau, Endesa Ligako entrenatzaile onena urtarrilean
Surne Bilbaok lau garaipen jarraian lortu ditu hilabete honetan; horrela, entrenatzailea hoberena izan da.
Surne Bilbaok luzapenean irabazi dio Granadari (84-88)
Surne Bilbaok garaipena lortu du larunbat honetan Granadako Kirol Jauregian (84-88), luzapenean, 11 porrot jarraian jaso dituen Coviranen aurka, Endesa Ligako azken postuan jarraituko duena.
Surne Bilbaok Sporting CP menderatu du Lisboan (72-90), eta FIBA Europe Cupeko final laurdenetarako sailkatu da
Bilboko taldea argi gailendu zaio aurkariari, eta, horrenbestez, txapelketako hurrengo fasean izango da.
Surne Bilbao nagusi izan da Teneriferen aurka Miribillan (95-78)
Surne Bilbaok 95-78 irabazi dio La Laguna Teneriferi larunbat honetan Miribillan, Bilbao Arenako kantxan nagusitasun argia erakutsiz.
Surne Bilbao PAOK taldeari gailendu zaio Europako lidergoa sendotuz
Talde bilbotarrak konpromiso kontinental berri bat gainditu du, bere zaleen aurrean, FIBA Europa Kopan pribilegiozko posizioari eusteko.
Freyk Surne Bilbaoren garaipena gidatu du Murtziaren aurka (96-82)
Harald Frey joko-antolatzaile norvegiarrak gidatu du Surne Bilbaok Miribillan lortutako garaipen bikaina (96-82), UCAM Murtziaren aurka. Bestalde, Murtziak porrot egin du, hirugarrena jarraian, baina matematikoki lortu du hurrengo Errege Koparako sailkapena.