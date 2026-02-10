FIBA EUROPA KOPA

Surne Bilbaok multzoko lehenengo postua ziurtatu nahi du, FIBA Europa Kopan, asteazkenean, Salonikan, PAOKen aurka

Partida 16:30ean hasiko da, eta kirolakeitb.eus-en eta ETB4ren bitartez emanen da, zuzenean. Euskal taldeak garaipena edo 22 puntu baino gutxiagorengatik galtzea lortzen badu, bere multzoko lehenengo sailkatua izanen da, txapelketaren bigarren fasean.

Hlinason (Surne Bilbao)
Hlinason Surne Bilbao taldeko jokalaria; Argazkia: EFE
E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Surne Bilbaok asteazken honetan jokatuko du PAOK Salonikaren aurka, PAOK Sports Arenan, 2025-2026 denboraldiko FIBA Europa Kopako bigarren faseko seigarren eta azkeneko jardunaldian. EITBk, ETB4ren eta kirolakeitb.eus plataformaren bitartez, zuzenean emanen du partida; hori 16:30ean hasiko da.

Partida honetan, Surne Bilbaok txapelketaren bigarren fasean lehiatu duen multzoaren lehenengo postua ziurtatu nahi du. Horretarako, euskal taldeak Salonikan irabazi beharko du edo, lortzen ez badu, 22 puntu baino gutxiagoko diferentziarekin galdu; Miribillan urtarrilean, bi taldeek lehen aldiz elkarren aurka jokatu zutenean, Surne Bilbaok lortu zuen garaipena, 95-73 emaitzarekin; ondorioz, 21 puntu edo gutxiagoko porrotak baita emanen dio Jaume Ponsarnauren taldeari lehenengo postua.

Final laurdenentan, Petkimspor edo Peristeriren aurka jokatuko du Surne Bilbaok. Bizkaiko taldeak Amar Sylla eta Stefan Lazarevic jokalarien bajak ditu, baina sasoi bikainean da, hamar garaipen jarraian lortuta, Endesa Liga eta FIBA Europa Koparen artean; nazioarteko txapelketan, hamar garaipen lortu ditu jarraian.

Saskibaloia FIBA Europe Cup Bilbao Basket

