El Surne Bilbao quiere asegurar el miércoles en Salónica, ante el PAOK, el primer puesto de grupo en la FIBA Europe Cup

El partido comienza a las 16:30 horas, y será emitido en directo por kirolakeitb.eus y por ETB4. Si el equipo vasco logra ganar o perder por menos de 22 puntos, será primero de su grupo de la segunda fase de la competición.
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok multzoko lehen postua ziurtatu nahi du asteazkenean Salonikan, PAOKen aurka, FIBA Europe Cup txapelketan
E. I. I. | EITB

El Surne Bilbao juega este miércoles ante el PAOK Salónica, en el PAOK Sports Arena, en la sexta y última jornada de la segunda fase de la FIBA Europe Cup de la temporada 2025-2026. EITB, a través de ETB4 y de kirolakeitb.eus, va a emitir en directo el partido, que comienza a las 16:30 horas.

Se trata de un encuentro en el que el Surne Bilbao quiere asegurar el primer puesto del grupo en el que ha competido en esta segunda fase del campeonato. Para ello, el equipo vasco deberá ganar en Salónica, o, si no lo consigue, perder por menos de 22 puntos; en Miribilla, en enero, cuando ambos equipos se enfrentaron en la primera vuelta, el Surne Bilbao ganó por 95-73, y, en consecuencia, una derrota por 21 puntos o menos también daría el primer puesto a los Jaume Ponsarnau.

En cuartos de final, el Surne Bilbao se enfrentará al Petkimspor o al Peristeri. El conjunto vizcaíno cuenta con las bajas de Amar Sylla y Stefan Lazarevic, pero se encuentra en un excelente momento de forma, con diez victorias consecutivas, entre la Liga Endesa y la FIBA Europe Cup; en la competición internacional, suma diez triunfos seguidos. 

