Endesa Liga
Surne Bilbao Basketek seigarren garaipena jarraian lortu du Zaragozan 82-84 irabazita

ZARAGOZA, 07/02/2026.- El base del Surne Bilbao Harald Frey (d) con el balón durante el partido de Liga Endesa que disputan ante el Casademont Zaragoza este sábado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. EFE/ Javier Belver
18:00 - 20:00
Surne Bilbao Basket oso partida lehiatuan nagusitu zen
author image

EITB

Azken eguneratzea

Surne Bilbao Baskete Casademont Zaragozari gailendu zaio larunbat honetan (82-84) eta seigarren partida jarraian irabazi du Endesa Ligan. Partida orekatua jokatu dute bi taldeek eta etxekoek irabazteko aukera izan dute azken momentura arte.

Saskibaloia Bilbao Basket ACB Endesa Liga

