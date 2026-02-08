Liga Endesa
Surne Bilbao Basket suma su sexta victoria consecutiva al ganar en Zaragoza 82-84

ZARAGOZA, 07/02/2026.- El base del Surne Bilbao Harald Frey (d) con el balón durante el partido de Liga Endesa que disputan ante el Casademont Zaragoza este sábado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. EFE/ Javier Belver
Surne Bilbao Basket se impuso en un partido muy disputado
Euskaraz irakurri: Surne Bilbao Basketek seigarren garaipena jarraian lortu du Zaragozan 82-84 irabazita
author image

EITB

Última actualización

El Surne Bilbao logró este sábado vencer un disputado encuentro en el pabellón Príncipe Felipe para rubricar su sexta victoria seguida en la Liga Endesa ante un Casademont Zaragoza que no se rindió hasta el último instante (82-84) y que bien pudo llevarse también el partido.

Baloncesto Bilbao Basket Liga Endesa

