Endesa Liga
Valentziak Surne Bilbao gainditu du bigarren zatian (72-116)

BILBAO, 02/01/2026.- El escolta del Surne Bilbao Darrun Hilliard (i) lanza a canasta defendido por Neal Sako, del Valencia Basket, durante el partido de Liga Endesa de baloncesto que se disputa este viernes en el Bilbao Arena. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Surne Bilbao vs. Valentzia. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Valentzia Basketek agindu du Miribillan bigarren zatian, eta Surne Bilbao jokotik atera du. Bilboko taldea bizirik iritsi da atsedenaldira, baina Euroligako liderraren aurka galdu du (72-116).

Saskibaloia Bilbao Basket ACB Endesa Liga

