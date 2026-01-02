El Valencia arrolla al Surne Bilbao en la segunda mitad (72-116)
El Valencia Basket ha tomado Miribilla en una segunda mitad arrolladora en la que barrió de la pista a un Surne Bilbao que había logrado llegar vivo al descanso pero que acabó superado por los enormes recursos visitantes hasta caer ante el líder de la Euroliga por 72-116.
