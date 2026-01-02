Liga Endesa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Valencia arrolla al Surne Bilbao en la segunda mitad (72-116)

BILBAO, 02/01/2026.- El escolta del Surne Bilbao Darrun Hilliard (i) lanza a canasta defendido por Neal Sako, del Valencia Basket, durante el partido de Liga Endesa de baloncesto que se disputa este viernes en el Bilbao Arena. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Surne Bilbao vs. Valencia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Valentziak Surne Bilbao gainditu du bigarren zatian (72-116)
author image

EITB

Última actualización

El Valencia Basket ha tomado Miribilla en una segunda mitad arrolladora en la que barrió de la pista a un Surne Bilbao que había logrado llegar vivo al descanso pero que acabó superado por los enormes recursos visitantes hasta caer ante el líder de la Euroliga por 72-116.

Baloncesto Bilbao Basket Liga Endesa

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X