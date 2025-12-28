Endesa Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Surne Bilbaok galdu egin du Barçaren aurka Miribillan, lan ona egin badu ere (66-71)

BILBAO, 28/12/2025.- El base sueco del Surne Bilbao Basket, Melwin Pantzar (d) y el alero estadounidense del Barça Myles Cale (i), durante el partido de la Liga Endesa disputado este domingo en el Bilbao Arena de la capital vizcaína. EFE/Javier Zorrilla
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Surne Bilbaok lan ona egin du defentsan, baina erasoan ez du asmatu, eta 66-71 galdu du azkenean Bartzelonaren aurka Miribillan. Horrenbestez, denboraldiko lehen porrota jaso du etxean.

Saskibaloia Bilbao Basket ACB Endesa Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X