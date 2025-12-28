Liga Endesa
Un buen Surne Bilbao termina cayendo ante el Barça en Miribilla (66-71)

BILBAO, 28/12/2025.- El base sueco del Surne Bilbao Basket, Melwin Pantzar (d) y el alero estadounidense del Barça Myles Cale (i), durante el partido de la Liga Endesa disputado este domingo en el Bilbao Arena de la capital vizcaína. EFE/Javier Zorrilla
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok galdu egin du Barçaren aurka Miribillan, lan ona egin badu ere (66-71)
EITB

La falta de acierto en ataque ha penalizado al Surne Bilbao, que ha acabado perdiendo ante el Barcelona (66-71), y ha sufrido así su primera derrota de la temporada en Miribilla.

