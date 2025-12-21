Endesa Liga
Surne Bilbaok porrot egin du Breoganen aurka (100-99) eta Ligan etxetik kanpo irabazi gabe itxi du urtea

LUGO, 21/12/2025.- Tryggvi Hlinason (c, de espaldas), del Bilbao Basket, despeja el balón en el Pazo dos Deportes en Lugo durante el partido de ACB entre el Río Breogán y el Surne Bilbao Basket, este domingo. EFE/ Eliseo Trigo
Breogan vs. Surne Bilbao. Argazkia: EFE
Keandre Cook estatubatuarrak saskiratutako bi jaurtiketa libreekin, Rio Breoganek Surne Bilbao Basket garaitu du (100-99), segundo batzuk lehenago Darrun Hilliarden hiruko ikusgarri batekin, Errege Koparako txartela lortzeko ametsa elikatu duenean.

