El Surne Bilbao cae ante el Breogán por la mínima y cierra 2025 sin ganar fuera en Liga (100-99)

LUGO, 21/12/2025.- Tryggvi Hlinason (c, de espaldas), del Bilbao Basket, despeja el balón en el Pazo dos Deportes en Lugo durante el partido de ACB entre el Río Breogán y el Surne Bilbao Basket, este domingo. EFE/ Eliseo Trigo
18:00 - 20:00
Breogán vs. Surne Bilbao. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok porrot egin du Breoganen aurka (100-99) eta Ligan etxetik kanpo irabazi gabe itxi du urtea
author image

EITB

Última actualización

Con dos tiros libres anotados por el estadounidense Keandre Cook a falta de dos segundos, el Río Breogán ha tumbado al Surne Bilbao Basket (100-99), que había golpeado unos segundos antes con un espectacular triple de Darrun Hilliard, para alimentar su sueño de sacar un billete para la Copa del Rey.

