Surne Bilbao Basketek garaipen sendoa lortu du HIOPOS Lleidaren aurka, Miribillan (93-75)

Beltzezko gizonek nagusitasun handiz irabazi dute, hasieran partida parekatua jokatu duten arren, etxekoen bultzada sendo batekin amaitu dute.

Millán Jiménez eta Melwin Pantzar
Millán Jiménez eta Melwin Pantzar, Bilbao Arenan. Irudia: EFE
Surne Bilbao Basketek 93-75eko emaitzarekin irabazi dio HIOPOS Lleidari Bilbao Arenan, ohiko pelutxe zaparradak eragindako giro berezian jokatu den partidan. Norgehiagoka berdindua izan da hasierako minutuetan, bi taldeak tartekatu dira markagailuan eta defentsa lanek erasoko jokoa zaildu dute. Atsedenaldian, aldea oso txikia izan da (32-31).

Bigarren zatian, Surne Bilbao Basketek errendimendua hobetu du, defentsan batez ere, eta abantaila handitzen hasi da, barneko jokalarien eta erasoan egindako lanari esker. Hlinason eta Krampelj garrantzitsuak izan dira uztaitik gertu, eta Pantzarrek ondo zuzendu du jokoa. Lleida partidan mantentzen saiatu da, baina zailtasunak izan ditu erregulartasunez saskiratzeko.

Azken laurdenean, etxeko taldeak partida erabakita utzi du Darrun Hilliarden ekintza erabakigarriekin. Surne Bilbaok erritmoa kontrolpean izan du amaierara arte eta sailkapenean gora egiten jarraitu du. 

 

Fitxa teknikoa:

93 - Surne Bilbao Basket (15+17+32+29): Frey, Normantas (10), Hilliard (16), Krampelj (15) eta Hlinason (14) -hasierako bostekoa-; Pantzar (9), Jaworski (9), Lazarevic (7), Petrasek (8), Sylla (5) eta Bagayoko.

75 - Hiopos Lleida (17+14+26+18): Walden (4), Pauli (12), Millan Jimenez (5), Ejim (15) eta Diagne (2) -hasierako bostekoa-; Zoriks (11), Agada (5), Mikel Sanz (6), Shurna (7), Goloman (8) eta Krutwig.

Partzialak: 15-17, 32-31 (atsedenaldia); 64-57 eta 93-75 (amaiera).

Epaileak: Emilio Pérez Pizarro, Francisco Araña eta Roberto Lucas. Ejim bisitaria kanporatu dute faltengatik (40. min).

Gertakariak: Miribillako Bilbao Arenan jokatutako Endesa Ligako hamargarren jardunaldiko partida 7.903 ikusleren aurrean. Datu ofiziala. Atsedenaldian, Surne Bilbaok urtero egun horietan egiten duen pelutxe solidarioen euria egin du, eta, horri esker, Gurutze Gorriak opariak banatzen dizkie familia behartsuenetako haurrei. 

