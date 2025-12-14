El Surne Bilbao Basket se impone con autoridad al HIOPOS Lleida en Miribilla (93-75)

El Surne Bilbao Basket ha ganado por 93-75 al HIOPOS Lleida en el Bilbao Arena, en un encuentro que se ha disputado en un ambiente especial por la tradicional lluvia de peluches. El partido ha sido igualado durante muchos minutos, con ambos equipos alternándose en el marcador y con defensas sólidas que han dificultado el juego ofensivo. Al descanso, la diferencia ha sido mínima (32-31).

En la segunda parte, el Surne Bilbao ha mejorado su rendimiento, especialmente en defensa, y ha comenzado a abrir ventaja gracias al trabajo de sus jugadores interiores y al acierto en ataque. Hlinason y Krampelj han sido importantes cerca del aro, mientras que Pantzar ha dirigido el juego con acierto. El Lleida ha intentado mantenerse en el partido, pero ha tenido dificultades para anotar con regularidad.

En el último cuarto, el conjunto local ha sentenciado el encuentro con acciones decisivas de Darrun Hilliard y una mayor efectividad en los minutos finales. El Surne Bilbao ha controlado el ritmo hasta el final y ha cerrado un triunfo que le ha permitido seguir creciendo en la clasificación.

Ficha técnica:

93 - Surne Bilbao Basket (15+17+32+29): Frey, Normantas (10), Hilliard (16), Krampelj (15) y Hlinason (14) -cinco inicial-; Pantzar (9), Jaworski (9), Lazarevic (7), Petrasek (8), Sylla (5) y Bagayoko.

75 - Hiopos Lleida (17+14+26+18): Walden (4), Paulí (12), Millán Jiménez (5), Ejim (15) y Diagne (2) -cinco inicial-; Zoriks (11), Agada (5), Mikel Sanz (6), Shurna (7), Golomán (8) y Krutwig.

Parciales: 15-17, 32-31 (descanso); 64-57 y 93-75 (final).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Francisco Araña y Roberto Lucas. Eliminado por faltas el visitante Ejim (m.40).

Incidencias: Partido de la décima jornada de la Liga Endesa disputado en el Bilbao Arena de Miribilla ante 7.903 espectadores. Dato oficial. En el descanso se llevó a cabo la lluvia de peluches solidaria que el Surne Bilbao lleva a cabo cada año en estas fechas y que permite a la Cruz Roja repartirlos regalos a niños de las familias menos favorecidas.