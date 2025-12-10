Surne Bilbaok sendo ekin dio txapelketako bigarren faseari Sportingi irabazita (94-79)
Jaume Ponsarnauk zuzentzen duen taldea sufritu du partidako hainbat fasetan, baina ia beti aurretik egon da markagailuan, garaipen garrantzitsua lortuz.
Surne Bilbaok sendo ekin dio Europa FIBA Kopako bigarren faseari, Portugalgo Sporting Club taldeari Miribillan irabazita (94-79). Txapelketa horretako egungo txapelduna da, eta lehen faseko talderik onena ere izan zen bilbotarra.
Surnek defentsako errebotea itxi du lehen laurdenaren hasieran, baina minutuek aurrera egin ahala talde portugaldarra indartsuago bihurtu da uztai azpian, lehia berdinduz. Beltzezko gizonek hamar puntuko abantaila iritsi dira, baina azkenean aldea ia desagertu egin da, eta hiru puntutan geratu da (26-23).
Bigarren laurdena hasi eta berehala Sportingek norgehiagoka berdindu du. Hala ere, Jaume Ponsarnauren mutilek defentsa hobetzea lortu dute eta 11 puntuko aldea ireki dute atsedenaldira iritsi aurretik (49-38). Jaworskik eta Hilliardek gidatu dituzte bilbotarrak, 10 eta 8 punturekin, hurrenez hurren. Bien bitartean, Amarante (9 puntu) izan da portugaldarren mehatxu nagusia lehen zatian.
Atsedenaldiaren ostean, beltzezko gizonek ondo hasi dute bigarren zatia, baita errenta handitu ere, baina hirugarren laurdenaren azken zatian erabaki txarrak hartu dituzte erasoan eta defentsan lasaitu egin dira, eta Amarantek abagune hori aprobetxatu du bere taldea markagailuan hurbiltzeko. Nolanahi ere, Ponsarnauk hutsarte batekin gelditu du partida, eta laurdenaren amaieran errentari eusteko bizkaitarren ideiak argitu ditu (74-63).
Azken laurdenean, partidaren gidoia ia ez da aldatu, nahiz eta talde portugaldarrak ez duen inoiz etsi. Surnek amaierara arte lan egin behar izan du, baina ez du bere maila jaitsi eta partida aise irabaztea lortu du.
