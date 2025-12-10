Surne Bilbao arranca firme la segunda fase doblegando a un peleón Sporting (94-79)

El Surne Bilbao ha arrancado firme la segunda fase de la Copa Europa FIBA, competición de la que es vigente campeón y en la que fue también el mejor equipo de la primera fase, ganando en Miribilla a un peleón Sporting Club de Portugal (94-79).

Surne ha cerrado el rebote defensivo en los primeros minutos del primer parcial, pero a medida que avanzaban los minutos el equipo portugués se ha hecho más fuerte debajo del aro igualando la contienda. Los hombres de negro han llegado a tener una ventaja de diez puntos en el primer cuarto, pero al final esa distancia se ha diluido, quedando en tres (26-23).

Nada más arrancar el segundo cuarto el Sporting ha igualado la contienda. Sin embargo, los de Jaume Ponsarnau han conseguido ajustar su defensa y han abierto una brecha de 11 puntos antes del descanso (49-38). Jaworski y Hilliard han comandado a los bilbaínos en la faceta anotadora, con 10 y 8 puntos respectivamente. Mientras, Amarante (9 puntos) ha sido la principal amenaza de los portugueses en el primer tiempo.

Tras el descanso, los hombres de negro han comenzado entonados la segunda mitad, incluso aumentado su renta, pero en la parte final del tercer cuarto han tomado malas decisiones en ataque y han aflojado en defensa, coyuntura que ha aprovechado Amarante para acercar a los suyos en el luminoso. En todo caso, Ponsarnau ha parado el partido con un tiempo muerto, que ha aclarado las ideas de los vizcaínos para mantener la renta al final del período (74-63).

En el último cuarto, el guion del choque apenas ha cambiado, a pesar de que el equipo portugués no se ha rendido en ningún momento. El Surne ha tenido que trabajar hasta el final, pero no flaqueado y ha conseguido cerrar el encuentro con solvencia.