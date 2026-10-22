El Kosner Baskonia da la cara en el OAKA, pero cae ante el Panathinaikos, en la Euroliga (85-79)

El Kosner Baskonia ha perdido, 85-79, ante el Panathinaikos, en Atenas, en el OAKA, en la séptima jornada de la Euroliga de la temporada 2026-2027. El conjunto de Velimir Perasovic, a pesar de la derrota, ha jugado un buen partido en Grecia, ante un gran equipo, pero sigue con un único triunfo en el campeonato, donde suma seis derrotas y ocupa la última posición de la clasificación.

El Kosner Baskonia ha jugado un notable primer tiempo en el OAKA. Los primeros diez minutos han finalizado con 20-21 para los de Velimir Perasovic, y, en el descanso, el equipo vasco solo perdía por tres puntos, 43-40. El conjunto vitoriano, fuerte en defensa, acertado en el rebote, y bien en ataque, ha firmado una primera parte de alto nivel.

En el tercer cuarto, el Panathinaikos ha ampliado su renta; con diez minutos por jugar, el equipo griego ganaba por nueve, 63-54, a un Kosner Baskonia que, no obstante, no le perdía la cara al partido, y no se rendía. Y eso se ha notado en el último cuarto, porque los de Perasovic han apretado mucho el marcador; el cuadro alavés se ha puesto por delante, 69-70, y el partido estaba empatado a 79, en los momentos decisivos.

El Panathinaikos ha acertado más en las últimas jugadas, y se ha hecho, finalmente, con la victoria, por 85-79. El OAKA ha visto a un buen Kosner Baskonia, a pesar de la derrota.