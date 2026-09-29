El Kosner Baskonia ha caído este martes ante el Valencia Basket (111-88) en la capital del Turia, en la segunda jornada de la Euroliga, llevándose el segundo varapalo continental tras la dura derrota en el estreno ante el Olympiacos la pasada semana. Entre el final del primer cuarto y el inicio del segundo el conjunto taronja ha abierto un hueco de 20 puntos que ha decidido el choque.

Tras la difusa imagen que ofreció en su derrota liguera del domingo ante el iLERNA Lleida, el Valencia ha tenido claro este martes a qué quería jugar y, aunque el físico y los automatismos le llegan hasta donde le llegan a estas alturas, esa determinación le ha bastado. El Baskonia se ha dado cuenta tarde de que no iba a poder contener a su rival y, cuando se ha decidido a correr, su desventaja le ha impedido ya pelear por el triunfo.

Arrancó el Valencia con las ideas algo más claras y el Baskonia con el rebote controlado, un panorama que ha dejado igualados los primeros minutos. Pero, a mitad del primer cuarto, los locales, con una notable mejoría en el rebote y una férrea voluntad de correr y de acabar en pocos segundos sus posesiones en estático, se han hecho con el control del ritmo ante un rival al que apurar el reloj de posesión no le ofrecía más fiabilidad.

Con la confianza en su punto más alto de la campaña, el Valencia ha empezado a golpear también desde la línea de 6,75 a un Baskonia noqueado. El equipo de Paolo Galbiati apenas ha anotado dos puntos en los últimos cuatro minutos del primer cuarto (26-10, m.10).